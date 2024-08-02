С днем рождения, Дима. Что известно о сенаторе Совфеда Савельеве, которого подозревают в организации убийства

Сенатора Дмитрия Савельева подозревают к причастности к убийству Источник: tula.er.ru











В Москве 2 августа прямо в здании Совета Федерации задержали сенатора от «Единой России» Дмитрия Савельева. СК России заявил, что его подозревают в организации приготовления заказного убийства знакомого предпринимателя. Самого убийства удалось избежать — подвел соучастник, сдавший заказчика. 3 августа у Савельева день рождения. Но встретит он его уже не дома. Рассказываем биографию политика.



Генпрокурор испортил праздник

Генпрокурор России Игорь Краснов оказался нежданным гостем на заседании Совета Федерации 2 августа. В самом конце, когда коллеги поздравляли спикера Валентину Матвиенко с окончанием сессии, он зашел в зал и попросил снять неприкосновенность с сенатора Дмитрия Савельева, заявив, что того подозревают в организации убийства. Совфед быстро согласился, и прямо на выходе политика задержали.



Источник: Вместе.РФ

Следственный комитет подтвердил, что Савельева обвиняют в организации приготовления к убийству. По данным следствия, в августе 2023 года сенатор поручил знакомому найти киллера для убийства предпринимателя. Знакомый попытался организовать преступление, но об этом стало известно силовикам. В итоге убийство инсценировали. Приятель, уже действуя в рамках ОРМ, сообщил Савельеву, что проблема решена, а тот передал ему вознаграждение.



По данным из открытых источников, Дмитрий Савельев родился в 1968 году в Горьком (ныне Нижний Новгород), 3 августа он отпразднует 56-летие. В 1997-м окончил Академию народного хозяйства при президенте (ныне РАНХиГС), а через 3 года — юрфак Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского.



В 1990-х был гендиректором «Лукойл-Уфа», позже — «Лукойл — Нижний Новгород». В 1996–1997 Савельев стал сперва вице-президентом, после — президентом компании «Норси-ойл», расположенной в Нижегородской области. До Дмитрия Савельева этой компанией руководил Сергей Кириенко, который сейчас является заместителем руководителя администрации президента России.



Уже в конце девяностых Савельев стал гендиректором ЗАО «Нефтехим», чуть позже перешел на такой же пост в ОАО «АК «Транснефть». В политику пришел в молодом возрасте. Избирался депутатом Заксобрания Нижегородской области.



17 лет в Госдуме, 8 — в Совфеде



С 1999-го Дмитрий Савельев заседал в Госдуме, провел там 17 лет: с третьего по шестой созыв. В «Единую Россию» попал не сразу: сперва избирался от «Союза правых сил» (значимыми фигурами СПС были Борис Немцов, Ирина Хакамада, Сергей Кириенко, Егор Гайдар и Анатолий Чубайс). Затем баллотировался от партии «Родина» и только после этого перешел в «ЕР».



В 2001 году участвовал в выборах губернатора Нижегородской области (с 1991-го по 1997-й пост занимал его коллега Борис Немцов). Но по итогам первого тура занял четвёртое место из одиннадцати с результатом 12,58 %, губернатором тогда избрали Геннадия Ходырева.



Через год вместе с парламентарием от СПС Владимиром Семеновым стал соучредителем Партии прав человека.



Перед избранием в четвертый созыв Савельев был заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи, а в пятом — членом комитета по бюджету и налогам. В шестом созыве перешел в комитет по жилищной политике и ЖКХ.



Сенатор от Тульской области с 2016 года. В Совете Федерации он сначала входил в комитет по бюджету и финансовым рынкам, а затем стал членом комитета по экономической политике.



Дело об афере

У Савельева ранее были проблемы с бизнесом, но до организации убийства не доходило. Он и Елена Терешкова, дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, пострадали от действий аудитора Елены Лоссь, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Лоссь пыталась похитить у них компанию «Фармсервис».



Как сообщает «Коммерсантъ», партнеры обнаружили в своем бизнесе новых владельцев как раз после аудита. Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и покушении на такое же мошенничество (ч. 3. ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК). Ущерб составил более 320 миллионов рублей.



Дорогая жена и дом в Англии

У Савельева жена и пятеро детей. Как пишет телеграм-канал Mash, в 2018 году он отдал 60 млн рублей за свой юбилей, а потом несколько миллионов и за юбилей жены.



По данным источников телеграм-канала, на юбилее женщины в банкетном холле Barvikha luxury village выступали Светлана Лобода, Дима Билан. За ночь женщина якобы сменила пять нарядов. Савельев же отметил день рождения примерно за 60 млн рублей. Юбиляра поздравляли Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, Игорь Крутой — и это лишь малая часть.