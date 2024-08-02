Суд арестовал водителя Mercedes, сбившего насмерть женщину на Большевистской

Молодого человека отправили в изолятор на два месяца Источник: Эмиль Фукс











Водитель Mercedes, сбивший насмерть женщину на Большевистской в ночь на 31 июля, арестован. Сегодня, 2 августа, Дзержинский районный суд Новосибирска отправил 24-летнего Егора Смыслова в СИЗО до 30 сентября, передаёт корреспондент НГС из зала суда.

В отношении Егора Смыслова возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Накануне НГС узнал подробности о личности водителя Mercedes. Мы выяснили, что парень управлял машиной матери, накопил больше 180 штрафов и уже попадался без водительских прав.

Более того, Егор Смыслов входил в ту же группу людей, что водитель BMW, протаранившей семь машин на Красном проспекте 13 июля. Тогда НГС выяснил, что владельцы дорогих спортивных авто ездят по городским дорогам на высокой скорости, нарушают правила дорожного движения и часто передвигаются без номеров. Видео с машиной, похожей на ту, что участвовала в смертельном ДТП 31 июля, есть в одном из тематических Telegram-каналов.

Отметим, что на задержание водителя Mercedes ушло значительно меньше времени, чем на поимку лихача на BMW. НГС выяснил, как ловили водителя иномарки, устроившей погром на Красном проспекте.