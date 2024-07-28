«Цыгане ехали со свадьбы и порезали друг друга»: подробности поножовщины в новосибирской электричке — видео разборок

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Источник: «Типичное Болотное» / vk.com











Стали известны подробности поножовщины, которая произошла в новосибирской электричке. Как сообщил источник НГС, в конфликте участвовала компания нетрезвых цыган.



— Цыгане ехали со свадьбы и порезали друг друга. Граждане не пострадали, — пояснил источник.



Как ранее мы писали, инцидент произошел 25 июля в электричке «Новосибирск Главный — Болотная». Во время поездки на станции Чахлово в транспорт вошла толпа людей.



— Они все сели в один вагон, и спустя пять минут, как тронулась электричка, подскочил мужчина из их компании с ножом, и начал без разбору наносить удары рядом сидящему мужчине. По итогу оказалось, что он не один был с ножом. Началась настоящая поножовщина, — рассказали очевидцы.

Источник: «Типичное Болотное» / vk.com

Потасовка в электричке длилась до конечной станции, сообщила сибирячка. По ее словам, во время конфликта пассажирам пришлось самостоятельно удерживать двери между вагонами, чтобы обезопасить себя от угрозы. Уже на конечной станции поезд встречали карета скорой помощи и полиция.



После инцидента председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.



— Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате СК России, — пояснили в ведомстве.



Ранее в электричке в Новосибирской области молодой парень ударил 63-летнего пассажира после словесных препираний. Конфликт между сибиряками попал на видео.

