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Криминал Убили 17-летнюю девушку Мигранту, который зарезал 17-летнюю девушку, смягчили наказание — сколько он проведет за решеткой

Мигранту, который зарезал 17-летнюю девушку, смягчили наказание — сколько он проведет за решеткой

Хушнуд Хамроев приревновал подругу и ударил ее ножом 17 раз

1 459
25 комментариев
Хушнуд Хамроев заявил, что причиной убийства стала ревность: якобы девушка ему изменяла, и поэтому он вспылил.

Мигранту, который зарезал 17-летнюю девушку, смягчили наказание: срок в колонии сократили на полгода. Об этом НГС рассказали в пресс-службе областного управления судебного департамента.

— 24 июля 2024 года Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу потерпевшей (мамы убитой девушки) на приговор Советского районного суда г. Новосибирска. Хушнуда Хамроева признали виновным по статьями 105 УК РФ (Убийство), 117 УК РФ (Истязания) и 119 УК РФ (Угроза убийством), — сообщили в ведомстве. — На момент рассмотрения апелляционной жалобы Новосибирским областным судом истек срок давности привлечения к уголовной ответственности по ряду эпизодов преступления по частью 1 статьи 119 УК РФ, что повлекло освобождение Хамроева от ответственности от наказания и явилось основанием для смягчения окончательного наказания до 15 лет лишения свободы.

Апелляционная инстанция также рассмотрела гражданский иск потерпевшей и взыскала с Хушнуда Хамроева 400 тысяч рублей материального ущерба и 2,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Хушнуд Хамроев напал свою девушку Ирину (имя изменено - прим. ред) 26 июля 2022 года. Как следует из материалов дела, мужчина был пьян. В процессе ссоры он набросился на свою подругу с ножом в руках. Девушка пыталась убежать от преследователя, но Хамроев догнал ее и 17 раз ударил ножом. Школьница погибла на месте.

Жестокая расправа попала в объектив видеорегистратора.

В суде обвиняемый не отрицал, что жестоко расправился с юной девушкой, но заявил, что у него якобы была веская причина: Ирина ему изменяла. В марте 2024 года за убийство, истязания и угрозы его приговорили к 15,5 годам в колонии строгого режима.

Попал под суд и бывший участковый, который по версии следствия мог спасти убитую школьницу. Анатолий Саушкин не стал возбуждать уголовное дело по статье 119 УК РФ — Угрозы убийством, несмотря на то, что мама девушки в течение 8 месяцев жаловалась на ревнивого и агрессивного парня, с которым ее дочка не могла расстаться из страха.

Ранее НГС писал о том, как абьюзер превратил в ад жизнь бывшей возлюбленной после того, как она отказалась выйти за него замуж. Он угрожал ей тяжкими увечьями и убийством.

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Убийство Приговор Советский районный суд Новосибирска Новосибирский областной суд
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Комментарии
28
Коляныч 2.0
25 июля 2024, 17:47
А чо совсем то не отпустили? А потом и фестиваль плова можно устроить!
Гость
25 июля 2024, 17:49
увеличить нужно до пожизненного, а ее сделать короче
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