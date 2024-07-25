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Криминал Отец попытался утешить расстроенного жизнью сына — сибиряк избил родителя до смерти

Отец попытался утешить расстроенного жизнью сына — сибиряк избил родителя до смерти

После случившегося подозреваемый принес явку с повинной

2 983
21 комментарий
Инцидент произошел в декабре 2023 года

В Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю, избившего своего отца. Как сообщает пресс-служба Барабинского районного суда, пожилой мужчина скончался через несколько дней в больнице.

По данным суда, инцидент случился в декабре прошлого года в селе Новониколаевка. Недовольный жизнью сибиряк быль пьян и решил избить отца, когда тот пытался его утешить.

Мужчина нанес лежавшему на диване отцу удар кулаком в лицо, после чего скинул на пол. Там он продолжил пинать родственника ногами. Всего, по информации суда, сибиряк нанес не менее 50 ударов своему отцу.

В результате отец фигуранта дела скончался через несколько дней в больнице. Известно, что его доставили в медучреждение на третий день после произошедшего.

После смерти отца его сын принес явку с повинной. Он раскаялся в преступлении и признал вину.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчине назначили наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В середине июня в Новосибирской области вынесли приговор мужчине по делу об убийстве. Следователи обвинили сибиряка в том, что тот избил и задушил свою мать.

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Уголовное дело Избиение Барабинский район Новосибирская область Приговор
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Комментарии
21
Ходжа Насреддин
25 июля 2024, 11:59
«утешить расстроенного жизнь» 😂
265889986
25 июля 2024, 12:15
У довольных и самых добрых и милосердных жителей страны бывают и срывы
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