Отец попытался утешить расстроенного жизнью сына — сибиряк избил родителя до смерти

Инцидент произошел в декабре 2023 года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю, избившего своего отца. Как сообщает пресс-служба Барабинского районного суда, пожилой мужчина скончался через несколько дней в больнице.



По данным суда, инцидент случился в декабре прошлого года в селе Новониколаевка. Недовольный жизнью сибиряк быль пьян и решил избить отца, когда тот пытался его утешить.

Мужчина нанес лежавшему на диване отцу удар кулаком в лицо, после чего скинул на пол. Там он продолжил пинать родственника ногами. Всего, по информации суда, сибиряк нанес не менее 50 ударов своему отцу.

В результате отец фигуранта дела скончался через несколько дней в больнице. Известно, что его доставили в медучреждение на третий день после произошедшего.

После смерти отца его сын принес явку с повинной. Он раскаялся в преступлении и признал вину.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчине назначили наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

