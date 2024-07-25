Обходил санкции и клал деньги в карман? В Москве задержали еще одного высокопоставленного чиновника из Минобороны

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при проведении госзакупок Источник: Vskmo.ру











В Москве задержали генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны. 46-летнего Андрея Белкова подозревают в махинациях с госзакупками. А саму ВСК курировал задержанный экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов.



По данным «Ъ», в 2019 году Белков, будучи директором в ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», должен был приобрести томограф. Он привлек к делу знакомую предпринимательницу Елену Ляхович. Она нашла иностранного поставщика, с которым напрямую заключить контракт было невозможно. Тогда Ляхович создала подставное лицо, через которое оформили сделку. Еще и с большой выгодой — из выделенных 121 миллиона рублей на сам томограф ушло всего 76 миллионов. Остальное раздали участникам махинации и поставщику за то, чтобы они не обращали внимание на такой обход санкций.



С октября прошлого года Ляхович находится под домашним арестом по статье о мошенничестве. А Белкова подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении госзаказа по статье 285.4 УК РФ. Если его признают виновным, чиновнику грозит до 10 лет колонии.



ВКС создали в 2019 году указом президента. В ее совет вошли на тот момент министр обороны Сергей Шойгу, его первый зам Руслан Цаликов и высокопоставленные чиновники из Минфина, Минэкономразвития, а также глава Минстроя и ЖКХ. Кроме того, в совете числились госслужащие из экспертного управления президента РФ и председатель Промсвязьбанка.

Кроме того, на днях, 23 июля, прошли следственные действия в военно-патриотическом парке «Патриот», который учредил Шойгу.

