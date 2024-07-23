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Криминал С водной горки — в СИЗО. Строителя поймали на выходе из новосибирского аквапарка — его обвиняют в краже 600 тысяч

С водной горки — в СИЗО. Строителя поймали на выходе из новосибирского аквапарка — его обвиняют в краже 600 тысяч

Его подельник шел на дело в карнавальной маске

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4 комментария
В следующий раз налетчик сможет скатиться с горки аквапарка примерно в 2036 году

Полицейские задержали строителя, который вместе со знакомым обокрал своего работодателя, похитив у него 600 тысяч рублей. Часть денег мужчина успел спустить в новосибирском аквапарке, где и был задержан, сообщает во вторник, 23 июля, пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

О преступлении стало известно от 47-летнего потерпевшего, который рассказал, что у него украли 600 тысяч рублей, при этом ему угрожали расправой.

— Под угрозой ножа один из мужчин потребовал отдать все деньги, второй незнакомец был в карнавальной маске и в разбое не участвовал. Забрав наличные, злоумышленник скрылся вместе со знакомым, — пишет ведомство.

Личность и местонахождения 37-летнего подозреваемого вскоре выяснили, им оказался работник стройорганизации, которой руководил потерпевший. Мужчину задержали в Новосибирске, где тот отдыхал в аквапарке. У него изъяли 290 тысяч рублей, остальные деньги преступник успел потратить. Кроме того, у подозреваемого нашли нож и карнавальную маску.

Мужчине грозит до 12 лет колонии по делу ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Налетчик взят под стражу.

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Комментарии
6
280356284
23 июля 2024, 17:06
Клоун. Развлечений на 12 лет.
Гость
23 июля 2024, 17:18
Комедия какая-то...
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