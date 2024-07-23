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Криминал На остановке «Элсиб» в Кировском районе нашли труп мужчины

На остановке «Элсиб» в Кировском районе нашли труп мужчины

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

853
3 комментария
На месте работают сотрудники полиции

Сегодня, 23 июля, на остановке Элсиб в Кировском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

— Остановка Элсиб, обнаружен труп. Обстоятельства случившегося выясняются, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС заявили, что уже знают о ситуации, однако подробностей на данный момент нет.

В пресс-службе регионального СУ СКР редакции пояснили, что не владеют информацией об инциденте.

НГС будет следить за развитием событий. В случае появления подробностей материал будет дополнен.

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Комментарии
5
Гость
23 июля 2024, 12:39
Отличная фотка для днищесайта.
Гость
23 июля 2024, 12:41
Тюлень, когда ты уже окочуришься?
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