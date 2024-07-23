На остановке «Элсиб» в Кировском районе нашли труп мужчины

Сегодня, 23 июля, на остановке Элсиб в Кировском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины. Информация об этом появилась в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
— Остановка Элсиб, обнаружен труп. Обстоятельства случившегося выясняются, — говорится в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС заявили, что уже знают о ситуации, однако подробностей на данный момент нет.
В пресс-службе регионального СУ СКР редакции пояснили, что не владеют информацией об инциденте.
НГС будет следить за развитием событий. В случае появления подробностей материал будет дополнен.