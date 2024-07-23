«Поехал кататься»: 24-летний новосибирец взял ключи от «Тойоты» у знакомой — видео погони

Экипаж ДПС поймал 24-летнего новосибирца, который взял ключи от «Тойоты Целика» у знакомой и поехал кататься по городу. Инцидент произошел в Кировском районе.
— Водитель сначала проигнорировал требование об остановке, но после непродолжительной погони остановился, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Мужчина не смог предъявить сотрудникам полиции водительское удостоверение и документы на автомобиль.
Сибиряка доставили в отдел, где он признался, что машина не его.
— Выяснилось, что подозреваемый, воспользовавшись удобным моментом, взял у знакомой ключи от принадлежащего ей автомобиля и поехал кататься, — добавили в полиции.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его отпустили под подписку о невыезде.
Ранее полиция бросилась в погоню за красным ВАЗом — силовикам пришлось стрелять по колесам.
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