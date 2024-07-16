Прокуратура арестовала 25 тонн пива — видео склада в Новосибирске

Все бочонки изъяли Источник: прокуратура Новосибирской области











На складе в Новосибирске нашли более 500 емкостей с контрафактным пивом. Об этом сообщает прокуратура региона.



По данным ведомства, объем пива и пивных напитков превышает 25 тонн. Емкости прокуратура нашла совместно с ФНС, полицией и Управлением Росалкогольтабакконтроля по СФО.

— Оборот продукции осуществлялся без фиксации информации в ЕГАИС, без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, и без обязательной маркировки. Обнаруженная нелегальная алкогольная продукция изъята, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

На складе было много контрафакта Источник: прокуратура Новосибирской области

Возбуждено дело по ст. 14.19 КоАП РФ «Нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».



В начале июля стало известно, что цены на алкогольную и табачную продукцию теперь будут повышать каждый год. В Госдуме одобрили индексацию акцизов в третьем чтении.