НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

с-в.

 745мм 43%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

СРОЧНО

Детали проекта новой набережной на правом берегу

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Криминал Экс-полицейские из Усть-Тарки предстанут перед судом— их обвиняют в убийстве девочки 14 лет назад

Экс-полицейские из Усть-Тарки предстанут перед судом— их обвиняют в убийстве девочки 14 лет назад

Трагедия произошла в селе Яркуль в марте 2010 года

1 387
7 комментариев
Дата судебного заседания пока не назначена

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношение двух бывших сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское». Их обвиняют в том, что они 14 лет назад на машине сбили школьницу и спрятали ее тело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Трагедия произошла в марте 2010 года. 15-летняя школьница Наташа Матюхина была с подругой в местном клубе, а вечером пошла домой. В пути ее сбил автомобиль «Волга», которым управляли сотрудники полиции. Далее мужчины похитили девушку и совершили убийство, после этого спрятали тело и сокрыли следы совершенного преступления, используя свое служебное положение.

Максима Кудрявцева, который был за рулем автомобиля в ночь пропажи Наташи Матюхиной, обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему и бывшему оперативнику Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данному уголовному делу также были задержаны начальник уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексей Бороздин, который стал фигурантом дела об убийстве группы лиц по предварительному сговору (п. «ж». ч. 2 ст 105 УК РФ), и Максим Вавилов, который был начальником ИВС ОП «Усть-Таркское». В январе 2024 года его этапировали в Новосибирск.

В августе 2023 года НГС побывал селе Яркуль после ареста фигурантов дела. Почитайте репортаж, как искали и через 13 лет нашли подозреваемых.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область СУ СКР по Новосибирской области Убийство школьницы
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
12 июля 2024, 16:08
Свиньи.
Гость
12 июля 2024, 16:26
Поплачь.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление