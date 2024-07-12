Экс-полицейские из Усть-Тарки предстанут перед судом— их обвиняют в убийстве девочки 14 лет назад

Дата судебного заседания пока не назначена Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношение двух бывших сотрудников отделения полиции «Усть-Таркское». Их обвиняют в том, что они 14 лет назад на машине сбили школьницу и спрятали ее тело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.



Трагедия произошла в марте 2010 года. 15-летняя школьница Наташа Матюхина была с подругой в местном клубе, а вечером пошла домой. В пути ее сбил автомобиль «Волга», которым управляли сотрудники полиции. Далее мужчины похитили девушку и совершили убийство, после этого спрятали тело и сокрыли следы совершенного преступления, используя свое служебное положение.



Максима Кудрявцева, который был за рулем автомобиля в ночь пропажи Наташи Матюхиной, обвинили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему и бывшему оперативнику Евгению Бартоломею также предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего по предварительному сговору (пп. «а, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).



— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении Следственного комитета.



По данному уголовному делу также были задержаны начальник уголовного розыска отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексей Бороздин, который стал фигурантом дела об убийстве группы лиц по предварительному сговору (п. «ж». ч. 2 ст 105 УК РФ), и Максим Вавилов, который был начальником ИВС ОП «Усть-Таркское». В январе 2024 года его этапировали в Новосибирск.

