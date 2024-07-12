В Перми нашли труп ребенка в чемодане

В Перми бездомный мужчина обнаружил в одном из мусорных контейнеров чемодан, в котором лежал мертвый ребенок. Это случилось утром 12 июля. Следователи уже заявили, что мальчика задушили. На его теле также нашли колото-резаные раны.
СК завел уголовное дело по факту убийства малолетнего, пишут наши коллеги из 59.RU.
Местные жители рассказывают, что чемодан к мусорным бакам принесла женщина.
— Уже в 10 утра вышла я, и у меня тоже спрашивали, не знаю ли я ребенка, также показали видео, как женщина везет к мусорке этот чемодан. Она была в свитере и штанах, ненакрашенная, могу предположить, что она асоциальна, но не утверждаю. На вид 35–40 лет, худая. Этих людей ранее я не видела на районе.
Также очевидцы говорят, что следователь показывал им фото погибшего ребенка.
— Муж выходил гулять с собакой в 7 утра, к нему подошел следователь, показал фотографию тела ребенка — всё его лицо было в синяках, кровоподтеках и опухшее, будто его били. Этот ребенок нигде не числится, не пропадал, пытались определить его личность, — поделилась с 59.RU Мария.
В настоящее время следователи проводят экспертизы совместно с криминалистами региона. Они уже осмотрели место, где было обнаружено тело, а также изъяли и изучают видеозаписи. Наши пермские коллеги ведут онлайн, где собирают все подробности трагедии.