Коварная отравительница или несчастная вдова? Полная тайн история богатой и красивой жены банкира, убитой 3 года назад

Имя Екатерины Пузиковой не сходило со страниц СМИ больше 5 лет Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Роковая блондинка, светская львица, «леди Макбет» из Самары, жена, вдова и мать. Все эти эпитеты в равной степени применимы к скандально известной Екатерине Пузиковой (Сокирской). Последние несколько лет ее жизни были полны загадок. Не меньше вопросов вызывает и ее смерть — Екатерину убили три года назад, 2 июля 2021 года. Наши коллеги из 63.RU вспоминают подробности той запутанной и трагичной истории.



«Девочка из сказки»

Екатерина Сокирская родилась 27 июня 1988 года в Чебоксарах. Ее отец Григорий Сокирский был предпринимателем, работал в сфере добычи полезных ископаемых. Известно, что он был учредителем ООО «ТехГеоБур», добывавшего нефть и природный газ. Информации же о матери удалось найти гораздо меньше. Известно, что ее зовут Елена Одинцова, в Сети ходят отрывки из ее воспоминаний о детстве дочери.

— У нас была шикарная четырехкомнатная квартира, в которую мы привезли Катю из роддома на новой вишневой «девятке». Все называли ее «девочка из сказки». Из-за красоты дочку боялись отпускать одну, возили на учебу на машине. Но воспитывали в скромности: балетная студия, хореография, плавание, музыкальная школа. Как и полагается леди. Но в 18 лет у нее уже была машина и две квартиры — в Самаре и Москве, — рассказывала Елена Одинцова.

Высшее образование будущая леди получала уже в Самаре. Она поступила на юридический факультет и получила предложение участвовать в программе обмена студентами. Девушке повезло уехать в США. Правда, по некоторым данным, в другой стране у нее были неприятности с законом из-за чужих налоговых преступлений. В итоге Екатерине Сокирской пришлось вернуться в Самару и в 2010 году окончить СГЭУ по специальности «юриспруденция».

В том же году сказка самарской Золушки продолжается. Она знакомится с молодым и перспективным потомственным банкиром Дмитрием Пузиковым. К тому моменту ее суженый занимал пост заместителя главы самарского филиала Россельхозбанка. По слухам, он был одним из кандидатов на пост управляющего учреждением. Но высокая должность ушла другому, и у банкира начались конфликты с руководством.

На новогодние праздники влюбленные поехали с друзьями на горнолыжный курорт. Здесь Дмитрий Пузиков сделал предложение своей возлюбленной. А уже в феврале 2011 года они сыграли свадьбу. Через несколько месяцев у молодоженов родился сын Владимир.

Картофельное пюре с ядом

Но счастье молодых было недолгим. 7 марта 2012 года семья уезжает в поселок Кондурчинский Красноярского района. Здесь находился коттедж, в котором отмечали день рождения одного из родственников Дмитрия Пузикова.

Несколько фотографий с той злополучной вечеринки Несколько фотографий с той злополучной вечеринки 1 из 2 Несколько фотографий с той злополучной вечеринки Источник: «Бандитская Самара»

Как вспоминали гости того вечера, в какой-то момент банкир попросил свою жену приготовить картофельное пюре. Она его сделала, но блюдо не понравилось супругу. Дмитрию Пузикову показалось, что картошка горькая и неприятная на вкус. Он попросил своих знакомых попробовать еду, и они также заявили, что с ней что-то не так.

Чуть позже банкиру и тем самым двум гостям стало плохо, их увезли в больницу. Одной из возможных причин недомогания участников вечеринки назвали отравление.

14 марта Екатерина Пузикова пишет заявление в СУ СК РФ по Самарской области. Она опасается за свою жизнь и жизнь супруга. Она просит силовиков охранять банкира в больнице. Через несколько дней, 19 марта, Дмитрий Пузиков впадает в кому. И после этого следователи возбуждают уголовное дело. На следующий день банкир умирает в отделении токсикологии.

После вскрытия становится известно, что причиной смерти стало отравление таллием. И основную концентрацию яда находят в 19-литровой бутыли с питьевой водой. Именно ее использовали для приготовления еды. А большую часть времени на кухне провела Екатерина Пузикова. На ее одежде нашли следы яда. Но кроме нее, вещество обнаружили и у двоюродного брата банкира, тоже Дмитрия Пузикова.

Таллий — химический элемент серебристо-белого цвета с голубоватым оттенком. Соли этого вещества ядовиты.



В конце марта 2012 года вдову опрашивают как подозреваемую. Она заявляет, что непричастна к гибели супруга. Через два с половиной месяца, в начале июля, ее опрашивают вновь. Но на этот раз Екатерина Пузикова отказывается давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.

Статья 51 Конституции РФ.

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

В итоге следователи обратились в суд с просьбой об аресте вдовы. И 7 июля Самарский районный суд отправляет Екатерину Пузикову в СИЗО. Уже там 17 июля ей предъявляют обвинение в убийстве. Одним из возможных мотивов для отравления мужа следователи считали ревность.

Как оказалось, Дмитрий Пузиков втайне от жены встречался со своей коллегой. Екатерина догадывалась, что у мужа есть любовница. Ее подозрения подтвердились в конце 2011 года. Она прочитала переписку в телефоне супруга. А затем сама предложила сопернице встретиться, но та отказалась. Следователи взяли в качестве основной именно эту версию.

В версию о ревности Екатерины Пузиковой не верила ее мать Елена Одинцова:

— Я чувствую, что это политическое дело. Есть заказ, от которого никак нельзя отвертеться. И заказчик есть. Но моя дочь не убивала. Это ложь, ее просто хотят всеми силами подвести к этому, чтобы она созналась в неумышленном убийстве, потому что людям это выгодно. Я не хочу клеветать на кого-то, но хорошо, если она останется в живых…

Роман особого режима

Несколько месяцев Екатерина Пузикова провела в СИЗО Источник: Роман Данилкин / 63.RU











С 2012 по 2017 год Екатерина Пузикова находилась под следствием. И за это время ее три раза разлучали с сыном. Во время первого ареста обвиняемая находилась в СИЗО № 3 на Кряжу. Затем ее дважды отправляли в изолятор в Тольятти.

— Расставание с сыном далось нелегко. Когда меня забрали в СИЗО в первый раз, я оставила его с сестрой, так как считала, что иду на обычный допрос. Меня арестовали, и я ничего не успела никому сообщить. И сын 3,5 месяца был не со мной. Перед первым приговором, в 2015 году, я постаралась ему объяснить, что надо будет уехать. Он протестовал: зачем, почему, куда, почему ему со мной нельзя? — рассказывала Екатерина в интервью 63.RU.



Когда была возможность, мама созванивалась с мальчиком. И в каждом разговоре был вопрос: «Когда же ты вернешься?»



— Когда выносили приговор (второй. — Прим. ред.) в 2017 году, сын сказал: «Если не вернешься, то пойду тебя искать», — рассказывала Пузикова.



В конце декабря 2014 года следователи в первый раз передали уголовное дело Екатерины Пузиковой в суд. После непродолжительного разбирательства ее приговаривают к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Но после оглашения вердикта участники процесса попытались его оспорить. Кроме адвокатов осужденной, жалобы подали и родственники Дмитрия Пузикова. Они посчитали приговор Красноярского районного суда слишком мягким. Во-первых, под сомнение поставили заключение о смерти банкира. А его мать Галина потребовала провести ДНК-экспертизу. Она считала, что Владимир — не ее внук.

В декабре 2015 года приговор отменили, а обвиняемой пересмотрели меру пресечения. Вместо СИЗО ее отпустили под домашний арест. Время, проведенное за решеткой, Екатерина вспоминала с ужасом:

— Я сидела в общих камерах. Вместе со мной были убийцы, наркоманы, психически больные люди, больные туберкулезом, — рассказывала вдова. — Находиться рядом с ними было страшно. Мыться разрешали один раз в неделю. А зимой было очень холодно. По ночам я спала в горнолыжном костюме, в трех парах носков и шапке.



Год и месяц под домашним арестом она постоянно находилась в квартире. Чуть позже ей разрешили отводить сына в садик и забирать. На это ей отвели два часа в день. И во время этих выходов Екатерина Пузикова и встретила свою новую любовь.

Не просто тренер?

Ради Екатерины Пузиковой Алексей Рясков ушел из семьи Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Новым возлюбленным вдовы стал чемпион Европы по карате и тренер Алексей Рясков. В интервью 63.RU он вспомнил момент знакомства с Екатериной Пузиковой.

— Я тренировал детскую группу в одном из спортклубов города. И Катя сначала пришла, чтобы узнать расписание занятий. Когда ее увидел в первый раз, заметил, что она симпатичная. Но не более того. Кто она, я не знал. Когда между нами возникли отношения, она сама показала мне браслет на ноге и рассказала всю свою историю. Катя сказала: «Подумай, стоит ли тебе со мной общаться и портить свою репутацию?» — рассказывал Алексей.

Однако существует и другая версия знакомства возлюбленных. По данным некоторых источников, Рясков был охранником Екатерины. И после смерти Дмитрия Пузикова молодые люди сошлись и стали жить вместе.

Параллельно с романом идет второе судебное следствие. В июле 2017 года всё в том же Красноярском районном суде оглашают новый вердикт. На этот раз Екатерину Пузикову приговаривают к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Но уже осенью 2017 года Самарский областной суд оправдывает вдову и признает ее непричастной к преступлению. Это решение, ставшее неожиданностью для многих, чуть позже подтверждает и Верховный суд РФ.

— В тот день я была на пределе, и на нервном, и на эмоциональном. Во время заседания мой адвокат зачитывал доказательства, но казалось, что всё бесполезно. Но он сделал мне замечание, мол, мешаю работать, — рассказывала Екатерина. — И когда судья огласил решение, то в шоке была не только я, но и все находящиеся в зале.



— Даже с моим стальным характером я не сдержал эмоций и заплакал, — добавил Алексей.



«А почему я не должна?»

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











После пяти лет уголовного преследования Екатерина Пузикова решила бороться за справедливость. Летом 2018 года она подала в суд иск к Минфину РФ с требованием выплатить ей 10 миллионов рублей. Именно в такую сумму она оценила свой моральный вред.

В суде выступили семь свидетелей: друзья Екатерины Пузиковой; журналисты, которые освещали дело; Алексей Рясков; мать Екатерины и адвокат, который защищал интересы вдовы последние шесть лет. Каждому из них задали только один вопрос: каким было психологическое состояние Екатерины во время следствия? Все свидетели подтвердили, что вдова переживала, волновалась и нервничала. И чем дольше шло расследование уголовного дела, тем меньше сил у нее оставалось.

— На людях она старалась держаться сильной, уверенной в себе. Но как только она оставалась наедине с близкими, начинались слезы и истерики, — рассказал друг семьи Пузиковых, бизнесмен Алексей Козловец.



Сильнее всего Екатерина переживала многочисленные разлуки с маленьким сыном. С каждым разом наладить контакт с мальчиком становилось всё тяжелее и тяжелее.



— Малыш замыкался в себе, мало с кем разговаривал, — пояснил Алексей Козловец. — У него был взгляд взрослого человека. Однажды он просто отказался разговаривать с Катей по телефону.



— Она за пять дней до приговора выкуривала по несколько сигарет в день, сильно нервничала. Я никогда ее такой не видел, — рассказал Алексей Рясков в суде.



В суде Екатерина Пузикова начала спорить с ответчиками Источник: Илья Овсянников / 63.RU











В августе того же года Ленинский районный суд частично удовлетворяет ее иск. Вместо ожидаемых 10 миллионов Минфин обязывают выплатить всего 1,75 миллиона рублей.



Из рестораторов — в юристы

Роман Екатерины и Алексея получил продолжение. За их историей начала следить вся страна, ведь они стали главными героями нескольких ток-шоу на федеральных каналах. Алексей Рясков клялся Екатерине Пузиковой в вечной любви перед многомиллионной аудиторией.

Чуть позже влюбленные расписались, стали жить вместе. В жизни новой семьи началась светлая полоса. Екатерина Пузикова попробовала свои силы в ресторанном бизнесе. Она стала владелицей ресторана украинской кухни «Спотыкач». После его анонса самарцы начали шутить, что пюре здесь лучше не заказывать.

Но впоследствии женщина сменила сферу деятельности. В ноябре 2018 года Екатерина сменила фамилию на девичью, сдала экзамены и стала адвокатом. В реестре Палаты адвокатов Самарской области ее номер — 3070.

Источник: Paso.ru











Параллельно со статусами счастливой жены, матери и адвоката она получает новый — светской львицы. Екатерину Пузикову несколько раз видели среди зрителей на спортивных соревнованиях, в которых участвовал Алексей Рясков. Она даже поддерживала мужа во время боя за титул чемпиона по версии К-1. Этот поединок состоялся в 2019 году на шоу «Битва на Волге — 12».

К-1 — один из видов ударных единоборств. Во многом напоминает бои без правил, однако основной упор спортсмены делают на ударную технику.



Для спортсмена победа стала первой после многолетнего перерыва Источник: Алексей Рясков / Instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России)











Но на этом Екатерина решила не останавливаться. В сентябре 2020 года она попробовала свои силы уже в политике. Женщина баллотировалась в депутаты Куйбышевского района от КПРФ, но после жалобы ее оппонента регистрацию отменили.

Ярко вспыхнула и недолго горела

Как известно, счастье любит тишину. Этой же тактики решила придерживаться и Екатерина. Вместе с мужем они недолго были под пристальным вниманием прессы, а затем ушли в тень. Что происходило между ними в период с 2019 по 2021 год, доподлинно не известно. Бывшая жена Алексея Ряскова Ольга рассказывала 63.RU, что видимость счастливой семьи возлюбленные не смогли создавать долго.

Екатерина Пузикова якобы обещала родить мужу ребенка, но удержать его так и не удалось. Семья распалась, хотя общаться они не перестали. Более того, в конце 2020 года они вместе переехали в Краснодар. Там Алексей и Екатерина начали новый совместный бизнес — основали риелторское агентство.

Имя Екатерины Пузиковой вновь прогремело в прессе 3 июля 2021 года. В тот день ее тело нашли в квартире элитного ЖК в Ленинском районе. Выяснилось, что убита она была накануне.

Некоторое время о причинах гибели ходила противоречивая информация. Сначала появились сообщения, что на ее теле было несколько ножевых ранений. Однако затем следователи опровергли это.

— По предварительной информации, ей нанесли удары по голове твердым тупым предметом, — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области. Также они показали, как выглядела квартира, в которой нашли погибшую.



Источник: СУ СК РФ по Самарской области

Главным подозреваемым стал Алексей Рясков. За несколько часов до обнаружения трупа жены на своей странице в Instagram он опубликовал отрывок видео с громким признанием.



Источник: Алексей Рясков / Instagram.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России)

— Это видео — мое обращение и признание. В 2017 году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Григорьевне (в девичестве — Сокирской). Тогда, в 2017 году, я, ее отец Григорий Степанович и ее мать Елена Николаевна собрали 15 миллионов рублей и передали их одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали, хотя все понимали, судьи, прок... (на этом видео обрывается. — Прим. ред.), — заявил мужчина.



6 июля в Самаре Екатерину Пузикову проводили в последний путь. В тот же день ее кремировали.

«Долго ты гулять не будешь»

После смерти Екатерины свои заявления сделали два адвоката, которые много лет участвовали в процессе по делу о гибели Дмитрия Пузикова. Первым выступил Вячеслав Тилежинский. Он представлял интересы семьи погибшего банкира.

— Я ей давно говорил: «Долго ты гулять не будешь. Тебе всё равно придется отвечать. Жди, как всё успокоится, так тебя и грохнут». Ведь есть люди, которые ее подтолкнули к этому убийству, и они не будет ждать, пока она вдруг решит сознаться. Очень много всего было переплетено в этой истории. И про взятку за оправдание я говорил и в ФСБ, и в СК, там только разводили руками — мало доказательств, — заявил Вячеслав Тилежинский.

Другой же позиции придерживался его коллега по цеху Андрей Карномазов. Он защищал девушку в суде.



— А ведь ей надо было после оправдательного приговора бежать в США. Я думал, что именно так она и сделает. И она даже хотела, но не успела, — признался адвокат Карномазов.



Окровавленный топор в ресторане

Подозреваемого в убийстве Екатерины Алексея Ряскова задержали 4 июля.

— Я пришел к Екатерине домой. Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить по груди. Я рассердился и решил осадить ее, взял топор из коридора и несколько раз ударил. Один из ударов пришелся по ноге, около колена. Два — по голове, — сообщил Алексей Рясков следователям.



Источник: Алексей Ногинский

Своей вины он не отрицал. Однако точную картину событий восстановить не смог. На заседании суда, где ему определяли меру пресечения, спортсмен выглядел болезненно и часто жаловался на головные боли. Судья Дмитрий Дерунов отправил Алексея Ряскова в СИЗО. Там ему стало плохо, потребовалась помощь врачей. Подозреваемого доставили в госпиталь ФСИН. По словам близких, медики смогли поставить спортсмена на ноги.

За время госпитализации Алексею Ряскову удалось связаться с бывшей женой. И во время телефонного разговора он частично восстановил картину вечера 2 июля.

— Леша успел рассказать, что изначально ссоры между ним и Пузиковой не было. Они беседовали и обсуждали некие финансовые разногласия. Якобы были долги, которые Катя должна была вернуть, но она отказывалась. По словам Алексея, он при ней загрузил отрывок видео в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России). Весь ролик не смог выложить, так как не знал как. Говорил, что ему дали две какие-то таблетки. Дальнейшее он помнит как в тумане. Да, она наносила ему удары ножом, порезы на руках от этого остались. На груди был порез, на ладони. Он защищался от нее, — рассказала бывшая жена спортсмена Ольга.

Другую картину событий озвучил 63.RU адвокат Андрей Карномазов.

— Рясков приехал к дому Екатерины на каршеринге. В салоне потом нашли бутылку минералки и три банки энергетика. Две из них были открыты, а третья целая. Обвиняемый принес топор с собой в пакете. С ним же Алексей Рясков потом и вышел из подъезда. Предполагаемое орудие убийства нашли чуть позже в туалете ресторана «Мушмула». Это не кухонный топорик, а самый обычный бытовой инструмент. На деревянной ручке нашли следы, которые могли принадлежать Ряскову, — рассказал Андрей Карномазов. — Что касается многочисленных порезов на руках, то это больше неглубокие царапины, чем следы от ударов ножом. Якобы во время борьбы с Екатериной Алексей схватился руками за нож. Если бы это было так, то на ладонях остались бы глубокие порезы. Но только на одной руке нашли небольшую царапину, около восьми миллиметров. То, что произошло на другом берегу (в селе, где Алексея задержали. — Прим. ред.), тоже вызывает сомнения. Он рассказывал своему адвокату и следователям, что его там встретила компания мужчин и предложила выпить. Рясков согласился, выпил, закусил. А что было дальше, уже не помнит.

Во время суда Алексей Рясков жаловался на головные боли и слабость Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Один из ресторанов «Мушмула» действительно находится недалеко от квартиры Екатерины Пузиковой, на Галактионовской, 132.



Через несколько дней, 17 июля, Алексея Ряскова не стало. Вот как прокомментировали гибель обвиняемого представители регионального УФСИН:



— Тело Ряскова без признаков жизни обнаружили в областной соматической больнице ведомства. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Они констатировали смерть. По предварительной версии, он совершил суицид. Расследование ведут сотрудники СК, — сообщили в УФСИН по Самарской области.



Официальной причиной смерти называют асфиксию. Эта же информация содержится в справке о смерти. Однако близкие Алексея в такую формулировку не верят. Посмотрите видеоинтервью с сестрой и бывшей женой спортсмена.



Источник: Алексей Ногинский.

«Лёш, у меня никогда не было мыслей причинять какую-либо…»

В конце июля 2021 года появилась запись одного из последних телефонных разговоров Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова.

Источник: телефонная запись

Рясков. Давай сделаем так. Мы встретимся с тобой при одном условии. Если ты, именно ты будешь готова к честному разговору.



Пузикова. Я готова к честному разговору, если после этого разговора мы разойдемся полностью и ты будешь исключительно своей жизнью заниматься.



Рясков. Да, хорошо, договорились. По рукам.



Пузикова. Да.



Рясков: Только, знаешь, я бы не хотел встречаться где-то в кафе-мафе и так далее.



Пузикова. У меня есть мысль…



Рясков. Я тебе еще раз говорю: хочешь, давай встретимся у тебя, попьем чай, пообщаемся спокойно.



Пузикова. Нет, у меня мы тоже встречаться не будем. Я говорю: приеду, у меня есть мысль.



Рясков. Без проблем. Как хочешь. Не хочешь у тебя, можем у меня встретиться.



Пузикова. Нет. Тем более нет.



Рясков. Хорошо, у меня тоже встречаться мы не будем. Главное, что мы с тобой идем на мирное решение. Но мирного решения у нас с тобой не получается: «Нет, у меня встречаться не будем, нет, там встречаться не будем…»



Пузикова: Я тебе говорю: у меня есть мысль, и я тебе ее озвучу. Позже.



Рясков. Хорошо. Но, надеюсь, мы будем вдвоем, а не 20 человек?



Пузикова. Нет, конечно.



Рясков. Ну и здорово.



Пузикова. Лёш, у меня никогда не было мыслей причинять какую-либо… какие-то палки. Я ушла — и всё, я занимаюсь своими делами, никого не трогаю. Зарабатываю, точнее, пыталась…

