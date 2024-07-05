Таксист из Сибири, которого обвиняли в домогательствах к детям, покончил с собой

Тело мужчины нашли в собственном доме Источник: Полина Авдошина / Сеть городских порталов











Водитель такси из Зеленогорска, который якобы приставал к детям, скончался, об этом редакции NGS24.RU сообщил в Следственном комитете по Красноярскому краю.

В ведомстве пояснили, что тело мужчины без признаков криминальной смерти нашли в его доме. Он покончил с собой, сообщил NGS24.RU источник в правоохранительных органах. Ранее местные жители обвинили таксиста в домогательствах к малолетним детям. Ранее на мужчину подали два заявления в полицию. Решение собирались принять после проверки.

Второе заявление в полицию написала жительница Зеленогорска Екатерина. Она рассказала NGS24.RU о случае домогательства мужчиной до ее трехгодовалой дочери.

Со слов зеленогорки, случай произошел еще три года назад. Девушка вызвала такси с детским креслом для дочери. К ним подъехал мужчина. Удерживающее устройство стояло на переднем сиденье. Катерина не хотела садить ребенка вперед, так как трехгодовалая дочь боялась ездить одна. Но водитель заверил, что переставить кресло не может, поэтому девочку всё же пришлось посадить туда.



— Я посадила ее сама, пристегнула. Она у меня как-то с боязнью ездит, если не видит меня. Я села назад, взяла за руку, и мы поехали, — рассказывает девушка.



Всю дорогу, со слов Екатерины, Алексей (так звали водителя) странно смотрел на ребенка. По приезде девушка дала таксисту наличку и объяснила, что заберет сдачу, когда самостоятельно отстегнет ребенка. Выйдя из машины и открыв дверь, Катерина увидела, что водитель сам начал отстегивать девочку от кресла и попутно отодвинул шорты.



—Я подхожу, смотрю, он уже ее отстегивает. В этот момент я увидела, что он ей отодвинул шорты. Я прямо увидела гениталии своего ребенка, — с ужасом рассказывала девушка.



Она испугалась, забрала дочку, ушла во двор и позвонила мужу. Мужчина вызвал на место полицию. Со слов Екатерины, после допроса дело передали в Следком. Сам таксист дал трактовку, что задел ребенка случайно и делать этого умышленно не планировал.



— Он сказал, что задел, но это было случайно. На что я ответила: «Я же сказала, что сама отстегну». Мне сказали: «Может быть, он вас не услышал», — цитирует разговор с правоохранителями девушка.



Дочка, по словам Екатерины, подтвердила факт прикосновений водителя. Но в СК заявление всё-таки отклонили. Через год в городе случилась похожая история и девушка пошла в прокуратуру Зеленогорска за возобновлением уголовного дела. Но и в этом ведомстве ей отказали.

— Это заявление не первое и не второе. Очень, оказывается, много пострадавших. Конкретно с такой же ситуацией. Но не все писали заявления, — рассказывает зеленогорка.

Ранее мы рассказывали про жителя Сосновоборска, который якобы присылал несовершеннолетним детям свои интимные фотографии.

