«Месть за активную защиту»: адвокат попал под суд за общение с журналистами — приговор может стать тревожным прецедентом

Владимира Бузюргина обвинили в разглашении данных, полученных в ходе предварительного расследования по делу об убийстве Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Мировой суд Дзержинского района начал рассматривать необычное уголовное дело. Обвиняемый — известный новосибирский адвокат Владимир Бузюргин — по версии следствия, передал журналистам телепередачи «Мужское и женское» видеозапись допроса своего доверителя, несмотря на то, что до этого подписался не разглашать материалы, полученные в ходе предварительного расследования. На резонансном процессе побывала и журналистка НГС Анна Скок, которая узнала, почему им живо интересуются не только новосибирские, но и российские адвокаты. Она выслушала версии обвинения и защиты и вспомнила о загадочном убийстве, приговор за которое не могут вынести уже шесть лет.



1,5 вердикта присяжных и скандальное ток-шоу: дело об убийстве в кемпинге

Летом 2018 года новокузнецкий подросток Дима Абрамов вместе с лучшим другом и его родителями приехал отдыхать в Новосибирск. Туристы обосновались в кемпинге парка «У моря Обского», но идиллического отдыха не вышло: 28 июня он был убит.



— Он проснулся, пошёл в туалет, — рассказывала корреспонденту НГС мама погибшего мальчика Елена Абрамова. — До туалета ему, не знаем кто, нанёс три ножевых ранения в шею. Он добежал до тёти, мамы Игоря, она попыталась остановить кровь, он упал и умер сразу.



Эксперты выяснили, что злоумышленник орудовал не ножом, а стамеской, и нанес даже не три, а четыре удара.



Следующие три года на официальном сайте СК регулярно публиковали фоторобот и карандашный набросок предполагаемого преступника, но внешних признаков того, что расследование движется, не было. Только осенью 2021 года сотрудники СК отчитались о задержании предполагаемого убийцы подростка — 21-летнего (на тот момент) охранника кемпинга Ивана Прудникова.



Молодого человека нашли аж в Калининграде, куда он переехал со всей семьей. Для расследования его этапировали назад в Новосибирск, и вскоре следователи опубликовали его признание — фрагмент видео, на котором молодой человек рассказывал, как именно убивал Диму Абрамова.



В самом начале предварительного расследования Иван Прудников признался в убийстве подростка, но вскоре (еще до начала суда) заявил, что сделал это под давлением Источник: СУ СКР по Новосибирской области

Тогда Ивана Прудникова представляла адвокат по назначению, но затем для защиты сына его родители наняли Владимира Бузюргина. Он активно включился в процесс, и вскоре молодой человек дал другие показания: заявил, что его оговорили.



— Эта ситуация была создана сотрудниками правоохранительных органов. Мой подзащитный растерялся, ему не пригласили защитника по соглашению (был защитник по назначению). Всех обстоятельств он не знал. Ему дали понять, что есть доказательства, и он посчитал, что ситуация безысходная здесь и нужно признаваться, — рассказывал во время судебного процесса адвокат.



Дело Прудникова рассматривал суд присяжных. Первая коллегия заседателей уже вынесла вердикт, но, согласно официальной информации, допустила в нем ошибку, а на следующий день часть заседателей не явились в процесс. Коллегия была распущена, а пока формировалась новая, родные Ивана Прудникова обратились на «Первый канал»: они были убеждены, что их сын невиновен и стал жертвой следственной и судебной системы.

В выпуске ток-шоу «Мужское и женское» от 28 апреля 2023 года Владимир Бузюргин не только высказал свое мнение о невиновности Ивана Прудникова, но и продемонстрировал журналистам, экспертам, а заодно и неопределенному количеству телезрителей видеозапись его допроса Источник: 1tv.ru











В эфире ток-шоу Владимир Бузюргин высказывался еще более конкретно: заявил, что на парня воздействовали психологически и даже физически. На возможные признаки того, что обвиняемый говорит слишком уж заученно, обратили внимание и другие приглашенные эксперты. Вместе они изучали запись допроса Ивана Прудникова, которую Владимир Бузюргин получил от следователя в ходе предварительного расследования.



Позже новая коллегия присяжных оправдала Ивана Прудникова, а потерпевшие и прокуратура обжаловали приговор. Областной суд отменил его, и коллегию начали собирать в третий раз.



Но в этот момент СК вовсю расследовал новое уголовное дело: в отношении самого адвоката Владимира Бузюргина.



«Желание популяризовать себя как квалифицированного адвоката»: сторона обвинения

Сторона обвинения посчитала, что раз Владимир Бузюргин обязался не разглашать данные, полученные в ходе предварительного расследования, значит, показывать запись допроса в принципе не имел права Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В ходе предварительного следствия адвокат дал подписку о том, что не будет разглашать информацию, которую получил от сотрудников СК, и следователь посчитал, что она была нарушена. Он подал рапорт о том, что подписку Владимир Бузюргин нарушил, а значит, совершил преступление, предусмотренное статьей 310 УК РФ. В отношении адвоката возбудили уголовное дело. Во вторник, 2 июля 2024 года его начал рассматривать мировой суд Дзержинского района Новосибирска.

— Действуя из личной заинтересованности, выразившейся в желании популяризировать себя как квалифицированного адвоката по уголовным делам и создании общественного мнения о его профессиональных навыках, путем формирования у неопределенного круга лиц убеждения о невинности его подзащитного, обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего, адвокат предоставил без согласия следователя видеозапись допроса обвиняемого сотрудникам телевещательной компании, — прокомментировали версию следствия в прокуратуре Новосибирской области в конце мая, когда материалы уголовного дела были переданы в суд.



Согласно озвученному в процессе обвинительному заключению, в результате действий адвоката материалы предварительного следствия стали известны такому огромному количеству телезрителей, что даже подсчитать их невозможно.



— Указанными действиями адвокат разгласил данные предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего, нарушив интересы правосудия, — решили в ведомстве.

Изначально государственный обвинитель ходатайствовала о том, чтобы дело рассматривали в закрытом режиме, без журналистов и слушателей. Судья ей отказала Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В деле заявлено несколько свидетелей обвинения и ни одного свидетеля защиты. Двоих из них — мать убитого Димы Абрамова и бердского адвоката Алексея Дятчина, который предоставлял интересы потерпевших, — допросили на первом же судебном заседании.



Для семьи убитого школьника новое дело стало очередным ударом: за 6 лет, которые прошли со смерти Димы, его убийца так и не был осужден. В невиновность Ивана Прудникова Елена Абрамова не верит, и убеждена, что задержка судопроизводства на совести адвоката Бузюргина.



— И он, и Прудников неоднократно доносили до присяжных информацию, которую до них доводить нельзя, — заявила она в суде. — Суд делал им замечания. Это была информация о том, что Прудников якобы признался в убийстве под давлением.



Впрочем, Владимир Бузюргин и не отрицает: передал видеозапись допроса в редакцию «Мужского и женского» именно он. При этом адвокат не считает себя виновным в разглашении данных предварительного расследования и утверждает: он имел полное право это делать.



«Ни о какой тайне следствия речи быть не может»: сторона защиты

Дело Владимира Бузюргина вызвало огромный резонанс. Поддержать его пришло не меньше десятка коллег, и в итоге в коридоре, а затем и в небольшом зале мирового суда сложно было даже дышать Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Уголовное дело в отношении Владимира Бузюргина вызвало огромный переполох в адвокатском сообществе не только Новосибирской области, но и всей России, и это отнюдь не художественное преувеличение. Один из его защитников — советник федеральной палаты адвокатов РФ и председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов адвокатской палаты Санкт-Петербурга Сергей Краузе. В качестве слушателей и группы поддержки в суд пришел почти десяток коллег Владимира Бузюргина, которые уверены: дело о разглашении тайны следствия может напрямую коснуться абсолютно всех адвокатов.



— Естественно, если адвокат связан какими-то обязательствами по неразглашению определенных сведений, то он эти обязательства должен был соблюдать. Но в данном случае, во-первых, доказательства [предоставленные Бузюргиным журналистам] уже были оглашены в открытом судебном заседании, и во-вторых, следствие уже было закончено, — объяснил Сергей Краузе. — Государственный обвинитель, несмотря на просьбу подсудимого, не смог выяснить, в чем состоит нарушение интереса правосудия в том, что ему инкриминируется.

«Фактически ни о какой тайне следствия на стадии судебного разбирательства и речи быть не может» Сергей Краузе, адвокат Владимира Бузюргина

По словам Сергея Краузе, защитники Бузюргина неоднократно ходатайствовали о прекращении уголовного дела на стадии следствия, а получив отказ, обжаловали его в прокуратуре. Но результатов это не принесло.



Сам Владимир Бузюргин возбуждение дела связывает со своими успехами в защите Ивана Прудникова: в деле уже есть оправдательный вердикт присяжных. Кроме того, по словам адвоката, самая первая, распущенная коллегия тоже собиралась заявить, что парень невиновен.

— Все уже знают, это дело связано с делом Прудникова, где было уже два оправдательных приговора, — говорит адвокат. — Сейчас он опять находится под стражей, будет и третье заседание: параллельно идет формирование коллегии присяжных [по делу об убийстве] в третий раз.



Сам Владимир Бузюргин уверен: он слишком успешно защищал своего клиента, и его решили «наказать» за это Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В защиту Владимира Бузюргина выступила и Адвокатская палата Новосибирской области.



— Позиция палаты такова, что само по себе обвинение не имеет законного основания, — говорит пресс-секретарь Новосибирской областной палаты адвокатов Вячеслав Денисов. — Не только палата, но и все наше адвокатское сообщество возмущено незаконным, по нашему мнению, возбуждением уголовного дела в отношении Владимира Бузюргина.



Наказание за разглашение данных предварительного следствия — далеко не самое серьезное. Санкция статьи 310 УК РФ — штраф до 80 тысяч рублей или полугодового дохода осужденного за срок до полугода, обязательные или исправительные работы или арест на срок до трех месяцев. Куда важнее, что работать после этого адвокатом осужденный больше не сможет.



«Юридический абсурд»: мнение эксперта

Чтобы понять, как выглядит уголовное дело в отношении Владимира Бузюргина с точки зрения человека, имеющего и адвокатский, и следственный опыт, НГС обратился к бывшему следователю по особо важным делам ГСУ СК при прокуратуре РФ, московском адвокату Андрею Гривцову. Столичный юрист также убежден: никакой тайны следствия в деле Прудникова давным-давно нет.



— Уголовное судопроизводство начинается с момента возбуждения и заканчивается направлением

уголовного дела с обвинительным заключением для утверждения прокурору, — рассказал Андрей Гривцов. — Вот именно до этого этапа данные предварительного расследования подлежат защите. Поэтому говорить о том, что человек что-то разгласил уже после направления уголовного дела в суд, — это просто юридический абсурд.



По мнению Андрея Гривцова, если дело закончится обвинительным приговором, может создаться опасный прецедент не только для Новосибирсой области, но и для всей страны. Пострадает от этого решения не один Владимир Бузюргин и даже не только адвокаты, но и любой человек, которому когда-нибудь понадобится юридическая помощь.



— В основном уголовному преследованию по статье 310 УК РФ подвергаются именно адвокаты, и нередко такое уголовное преследование является просто местью за активную защиту по делу, — говорит бывший следователь. — Подобная ситуация уголовного преследования создает «замораживающий» эффект, то есть люди просто начнут бояться осуществлять активную защиту по тем делам, где у них отобрана подписка о неразглашении данных предварительного расследования. А такие подписки сейчас отбираются просто повально.



Вопрос, виновен ли Иван Прудников в убийстве подростка в 2018 году, до сих пор открыт. Ответить на него сможет только очередная коллегия присяжных. Все публикации по этой запутанной и неоднозначной истории мы собрали в одном сюжете.

