НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

ю-в.

 740мм 49%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

Вернулась обвиняемая в нападении на школьницу

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Проблемы с самолётами S7
12 юных выпускниц
Жалобы на зарплаты в метро
Бизнес на кубиках
Афиша на июль
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
НГС в Telegram
Криминал Нападение на школьницу Дело о девочке, изрезанной ножом: обвиняемая школьница прошла экспертизу и вернулась в Новосибирск

Дело о девочке, изрезанной ножом: обвиняемая школьница прошла экспертизу и вернулась в Новосибирск

Результаты исследования пока неизвестны

2 387
11 комментариев
Собираясь на прогулку с подругой, 14-летняя школьница взяла с собой канцелярский нож

Школьница, обвиняемая в нападении с канцелярским ножом на одноклассницу, прошла судебно-психиатрическую экспертизу и вернулась в Новосибирск. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области.

— Экспертиза проведена, но ее результатов еще нет, — рассказали в ведомстве.

Преступление произошло 1 октября 2023 года. Подруги пошли гулять в лес, причем место было выбрано не случайно: считается, что старшая из девочек заранее планировала нападение. Она взяла с собой канцелярские ножи и запасные лезвия к ним, и когда школьницы оказались в безлюдном месте, набросилась на жертву и изрезала ей лицо и шею. Пострадавшей удалось сбежать и позвонить на номер 112, но оказать ей помощь смогли не сразу, потому что она заблудилась.

— Девочка берет трубку. Заряд телефона — 33%. Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы, — описывали в конце ноября 2023 года в поисковом отряде «ЛизаАлерт» ход поисков раненого ребенка.

Жертва нападения попала в реанимацию, а ее предполагаемую обидчицу задержали и отправили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы сначала в новосибирское закрыто медучреждение, а затем, когда эксперты не смогли ответить на вопросы следователей, в Институт Сербского в Москву.

― Девочка, которая уже достигла возраста уголовной ответственности за тяжкое преступление была направлена в Москву на прохождение специализированной экспертизы в медицинское учреждение. Вина ее практически доказана, осталось определить насколько ее биологический возраст соответствует психическому развитию и насколько она вменяема. Если окажется, что ее психическое развитие не соответствует возрасту, то она не подлежит уголовной ответственности. Эксперты должны определить важный момент, который уже позволит суду решать, какое наказание грозит школьнице: либо это специальное лечение, либо колония, ― рассказал журналистам издания Infopro54 первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антон Бадулин.

По данным издания на то, чтобы эксперты обобщили свои наблюдения и дали ответ следствию, должно уйти около месяца.

Недавно НГС рассказывал, как в Новосибирске на улице Высоцкого трое подростков напали на 11-летнюю девочку на детской площадке.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Покушение на убийство подростка Подростки СУ СКР по Новосибирской области
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
кулькулятр
3 июля 2024, 18:11
Новосибирск. Психи есть, а экспертов нет.
То ли еще будет
3 июля 2024, 17:25
Изолируйте её от других детей, она уже человеком не будит никогда! Родителей под суд! Если она не несет ответственности! Пусть сидит когда исполнится 16 лет! Но наказать её нужно!!!!!!!!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Знакомства

Евген83,  40

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление