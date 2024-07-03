Дело о девочке, изрезанной ножом: обвиняемая школьница прошла экспертизу и вернулась в Новосибирск

Собираясь на прогулку с подругой, 14-летняя школьница взяла с собой канцелярский нож Источник: СУ СКР по Новосибирской области











Школьница, обвиняемая в нападении с канцелярским ножом на одноклассницу, прошла судебно-психиатрическую экспертизу и вернулась в Новосибирск. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Новосибирской области.

— Экспертиза проведена, но ее результатов еще нет, — рассказали в ведомстве.

Преступление произошло 1 октября 2023 года. Подруги пошли гулять в лес, причем место было выбрано не случайно: считается, что старшая из девочек заранее планировала нападение. Она взяла с собой канцелярские ножи и запасные лезвия к ним, и когда школьницы оказались в безлюдном месте, набросилась на жертву и изрезала ей лицо и шею. Пострадавшей удалось сбежать и позвонить на номер 112, но оказать ей помощь смогли не сразу, потому что она заблудилась.

— Девочка берет трубку. Заряд телефона — 33%. Говорит она с трудом, голос дрожит, речь заторможенная. Она в лесу уже несколько часов, потеряла много крови, не может идти. Ей тяжело отвечать на самые простые вопросы, — описывали в конце ноября 2023 года в поисковом отряде «ЛизаАлерт» ход поисков раненого ребенка.

Жертва нападения попала в реанимацию, а ее предполагаемую обидчицу задержали и отправили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы сначала в новосибирское закрыто медучреждение, а затем, когда эксперты не смогли ответить на вопросы следователей, в Институт Сербского в Москву.

― Девочка, которая уже достигла возраста уголовной ответственности за тяжкое преступление была направлена в Москву на прохождение специализированной экспертизы в медицинское учреждение. Вина ее практически доказана, осталось определить насколько ее биологический возраст соответствует психическому развитию и насколько она вменяема. Если окажется, что ее психическое развитие не соответствует возрасту, то она не подлежит уголовной ответственности. Эксперты должны определить важный момент, который уже позволит суду решать, какое наказание грозит школьнице: либо это специальное лечение, либо колония, ― рассказал журналистам издания Infopro54 первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Антон Бадулин.

По данным издания на то, чтобы эксперты обобщили свои наблюдения и дали ответ следствию, должно уйти около месяца.

Недавно НГС рассказывал, как в Новосибирске на улице Высоцкого трое подростков напали на 11-летнюю девочку на детской площадке.