Адвоката судят за выступление на шоу «Мужское и женское» — его клиента оправдали по делу об убийстве

Владимир Бузюргин оказался в хорошем расположение духа и пообщался с журналистами. Адвокат сообщил, что на процесс СМИ позвали его родственники Источник: Александр Ощепков











Мировой судья 6-го участка Дзержинского района во вторник, 2 июля, начал рассмотрение уголовного дела адвоката Владимира Бузюргина, которого обвиняют в разглашении тайны предварительного расседования (ст. 310 УК РФ). Ему вменяют выступление на шоу «Мужское и женское», передает корреспондент НГС из суда.

Бузюргин защищает Ивана Прудникова, которого обвиняли в убийстве школьника на пляже Бумеранг в 2018 году. Клиенту Бузюргина вынесли оправдательный приговор в феврале 2024 года. Сейчас приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение.

— Это дело уникальное: в РФ еще никого не привлекли к уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования на судебной стадии. Мы полагаем, что не мог быть причинен какой-либо вред охраняемым законом интересам. Потому что суд у нас организован по принципу гласности. И хоть ты заразглашайся: никому ущерб причинен не будет, — заявил Бузюргин корреспонденту НГС. — Сегодня по мне заседание, а завтра уже начнется формирование коллегии присяжных для пересмотра дела Прудникова.

Санкция за нарушение ст. 310 УК РФ предусматривает штраф до 80 000 рублей, или в размере зарплаты осужденного на период до 6 месяцев. Вместо этого суд может назначить до 480 часов обязательных работ или до двух лет исправительных работ или же арест сроком до трех месяцев.



На момент публикации этого материала процесс начали рассматривать по существу. Его подробности — в ближайшее время на НГС.

Уголовное дело по убийству 16-летнего школьника на пляже возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Школьник приехал в Новосибирск на отдых вместе со своей семьей, лучшим другом и его родителями. Компания остановилась в кемпинге на берегу Обского водохранилища. Утром 28 июня 2018 года мальчик пошел в туалет недалеко от своего домика, после чего вернулся, истекая кровью. Перед смертью он пытался указать на убийцу.

Спустя три года силовики задержали Ивана Прудникова. Как сообщал СК РФ, 28 июня 2018 года в утреннее время в кемпинге парка культуры и отдыха «У моря» между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия.

Как отметили в ведомстве, в ходе расследования следователи-криминалисты проанализировали большой объем информации, допросили более 400 свидетелей, получили результаты свыше 100 назначенных экспертиз, в том числе особо сложных.



Сам Прудников, работавший в кемпинге охранником, сначала признал вину, а затем его родные, как раз на шоу «Мужское и женское» заявили, что показания были даны под давлением.