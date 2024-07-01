Полиция показала видео с облавой на новосибирскую майнинг-ферму: ее нашли в промзоне

Кстати, в Новосибирской области с 1 июля не только повысили тариф за электричество, но и сделали его дифференцированным. Если раньше стоимость каждого кВт·ч для населения была единой, то теперь потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%. Такой выбор в департаменте назвали эффективным способом борьбы с нерациональным потреблением и майнерами.