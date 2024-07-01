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Криминал Полиция показала видео с облавой на новосибирскую майнинг-ферму: ее нашли в промзоне

Полиция показала видео с облавой на новосибирскую майнинг-ферму: ее нашли в промзоне

Владельца незаконной фермы подозревают в хищении электричества на 3 миллиона

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8 комментариев
Полицейские изъяли две сотни майнинговых систем у пенсионера

Полицейские накрыли крупную майнинг-ферму в промзоне Заельцовского района Новосибирска. Ее владелец незаконно подключился к высоковольтным линиям электропередач. По данным МВД, таким образом 63-летний мужчина похитил электричества на сумму свыше трех миллионов рублей.

— По месту расположения майнинговой фермы с незаконным получением прибыли, было изъято 202 майнинговые системы, предназначенные для добычи криптовалюты. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», — сообщили в МВД Носибирской области.

Полицейские устанавливают сообщников владельца майнинг-фермы

Кстати, в Новосибирской области с 1 июля не только повысили тариф за электричество, но и сделали его дифференцированным. Если раньше стоимость каждого кВт·ч для населения была единой, то теперь потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%. Такой выбор в департаменте назвали эффективным способом борьбы с нерациональным потреблением и майнерами.

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Майнинг-ферма Майнинг Незаконное подключение к электросетям
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Комментарии
8
Павел_п
1 июля 2024, 12:59
Прямо за 10кВ зацепился?
Гость
1 июля 2024, 12:53
я еще так и не поняла откуда ток берется, а как добыть криптовалюту - вот это мозги)))
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