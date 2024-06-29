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Криминал «Я видела только Ваню и это страшное лицо»: посетителя бара жестоко избили и облили кипятком

«Я видела только Ваню и это страшное лицо»: посетителя бара жестоко избили и облили кипятком

Как сейчас себя чувствует пострадавший мужчина и что рассказывают его близкие

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Трагедия разыгралась в Архангельской области — посетитель бара стал жертвой изощренных пыток, его жестоко избили и облили кипятком на глазах у других отдыхающих. Пострадавшего — 30-летнего Ивана Гороха — в тяжелом состоянии доставили в больницу, он мог умереть от полученных травм, но врачам удалось его спасти. Из-за чего разгорелся конфликт и почему семья пострадавшего винит полицейских — подробности истории смотрите в коротком видео чуть выше.

Всё произошло в тихом провинциальном городке Вельске. Иван и Анастасия Горох — самая обычная семья. Муж десять лет проработал на заводе, жена заведует прачечной в психоневрологическом интернате. Супруги воспитывают 8-летнего сына. Тем вечером Анастасия ждала Ивана на улице у бара, а когда заглянула внутрь, увидела там своего супруга в луже крови. Она попыталась помочь ему, но в итоге взбесившийся незнакомец побежал на нее и ударил по лицу.

Затем неадекватный продолжил издевательства над ее мужем и вылил на спину избитому Ивану шесть кружек с кипятком. Когда вмешалась полиция, Анастасия подбежала к супругу:

— Я видела только Ваню и это страшное лицо, которое орало: «Захлебнись кровью!» Держу мужа, у него челюсть внизу, почти что ее нет, как мякоть какая-то...

Ивана Гороха увезли на скорой, а затем доставили санавиацией в областную больницу. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, с отеком мозга, сломанной челюстью и ожогами. Прогнозы были печальные. Родные молились и надеялись на чудо, к счастью, медикам удалось спасти Ивана.


32-летнего Владимира Балясникова — так зовут преступника — обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «д, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд избрал мерой пресечения заключение под стражу. Пьяный Балясников придумал повод для конфликта, сначала ударил Ивана Гороха, а потом избил и обжигал кипятком.

Трагедию можно было предотвратить, в тот день полицейские уже приезжали в бар, но их разговор с Балясниковым закончился ничем. В Следственном комитете нашим коллегам из 29.RU сообщили, что полицейские уволены из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудников полиции. В отношении них расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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Комментарии
3
Barmaleя
29 июня 2024, 20:47
Мои мечты о том, что российские пенсионеры могли бы культурно сидеть вечерами в кафешках под тихую музыку, разбиваются о подобную суровую действительность.
280210835
29 июня 2024, 20:47
Э, филиал АСТ?
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