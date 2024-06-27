Из Сибири в США. Подпольные банкиры вывели из России 10 миллиардов рублей — они остались на свободе, а главаря не могут найти

В результате нелегальной банковской деятельности казна недополучила миллионы рублей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В Советском суде Новосибирска огласили приговор членам экономической ОПГ. Помимо незаконного обналичивания средств, группа предлагала клиентам редкую услугу — вывод крупных сумм за границу. За несколько лет активной деятельности сибиряки организовали два офиса — в Новосибирске и Барнауле, где занимались сопровождением незаконных банковских процессов. В результате через Сибирь из России утекло около 10 млрд рублей. Кто на самом деле направлял денежные потоки за границу, почему его не судили и как все подсудимые отделались условными сроками, выяснил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

«Терпеть нет сил»

Подсудимых — 8 человек, и они совсем не похожи на людей, которые ворочали миллиардами. Среди них — несколько официально безработных, директор компании по продаже автозапчастей, бухгалтер, менеджер, таксист-инвалид и водитель.



Очевидно понимая тяжесть обвинения, некоторые из подсудимых пришли на оглашение приговора сразу с вещами, готовясь к отправке в СИЗО, а затем и в колонию. Женщины измеряли давление, мужчины поговаривали, что «терпеть напряжение больше нет сил».



Всех их следователи назвали членами организованной преступной группы, наладившими утечку огромных сумм из России за границу. Экономическую ОПГ силовики разгромили в 2019 году, проведя серию задержаний в нескольких российских городах. По версии следствия, с 2014 года подпольные сибирские банкиры занимались обналичиванием средств, а также выводом их за рубеж. Недостатка в клиентах не было: по материалам дела, за пять лет через подсудимых из России утекло около 10 млрд рублей.

Большая часть группы нелегальных банкиров в сборе Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











— Участники группы объединялись по принципу землячества и родственных отношений с четким распределением ролей в группах. Незаконные финансовые операции осуществлялись через так называемые «САС Холдинги» — 30 подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, разделенных на два региональных подразделения «Новосибирский офис» и «Барнаульский офис», основным из которых являлся офис, расположенный в Бердске Новосибирской области, — сообщали в УФСБ по Новосибирской области.



Задержанным предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в незаконной банковской деятельности, легализации средств и переводах средств в иностранной валюте с использованием подложных документов (ч.2 ст. 172, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 193.1 УК). Сначала нелегальных банкиров посадили в СИЗО, затем их перевели под домашний арест и в итоге отпустили под подписку о невыезде. Полтора года ушло на расследование, ещё почти три года — на судебное разбирательство. Приговор удивил.



Нелегальные банкиры — кто они?

Идейным вдохновителем преступной группы силовики называют уроженца города Бердска Виталия Зебницкого. О нём известно немного. На своей странице в соцсетях он указывал, что учился на факультете энергетики в НГТУ. Сегодня ему 54 года.



Очевидно, Зебницкий тяготел к экономическим преступлениям. В 2008 году его подозревали в крупном мошенничестве. Руководя коммерческой компанией, он якобы пообещал партнерам поставки бытовой техники из Объединенных Арабских Эмиратов на сумму более 23 миллионов рублей. Предприниматели обещанного товара не дождались и обратились в полицию.

По Новосибирску Виталий Зебницкий передвигался на этом «Мерседесе». Его часто видели припаркованным у гостиницы «Новосибирск» Источник: читатель НГС











К 2014 году Зебницкий, по версии следствия, выступил лидером созданной им самим организованной преступной группы нелегальных банкиров. Он структурировал деятельность ОПГ, разделив полномочия между двумя офисами в Бердске («Новосибирский офис») и Барнауле («Барнаульский офис»), распределил роли между сотрудниками, требовал от них поддерживать дисциплину, искать подставных людей для оформления юрлиц, искать клиентов.



— За оказание услуг по выводу денежных средств членами группы удерживалось 5–12% от общей суммы перевода. В случае возникновения необходимости конвертации оборотных денег в наличную валюту, дополнительно взималось 5–10% от общей суммы, — пояснил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.



Виталия Зебницкого на скамье подсудимых не оказалось. Он сумел избежать ареста и выехал из страны. Сегодня он до сих пор находится в международном розыске.



«Новосибирским офисом», по данным силовиков, руководил Николай Конобеевский. Он напрямую был связан с Зебницким, контролировал передвижение денег по счетам, вёл работу с клиентами.



На Конобеевского были оформлены несколько юрлиц, которые использовались для незаконных валютных операций, через него проходили поддельные документы.

К некоторым подозреваемым силовикам пришлось прорываться, используя специальный инструмент Источник: оперативное видео











Сегодня ему 64 года. После освобождения из-под ареста он устроился работать таксистом. В суд предоставил справку, что является инвалидом 3 группы.



Руководство «Барнаульским офисом», по материалам дела, было возложено на Александра Суртаева. Функции те же, что у Конобеевского. Суртаев вовлек в ОПГ сына и дочь — Константина и Ксению. Сегодня ему 61 год. Он и его родственники официально нигде не работают.



Примечательно, что Зебницкий, по версии следствия, требовал с подчиненных привлекать только проверенных людей — родственников, хороших знакомых, земляков. Сам он привел в нелегальный бизнес родную сестру — Ольгу Вирт, которую в итоге задержали, посадили в изолятор, затем — судили.



Другими активными участниками ОПГ силовики назвали директора фирмы по продаже автозапчастей Александра Чурикова, бухгалтера Викторию Фисенко, водителя Дмитрия Кузина.



Как и зачем выводили деньги из РФ

Клиентами группы Зебницкого, по материалам дела, в частности, были крупные производственные предприятия, которые пытались сэкономить на выплате таможенных пошлин при покупке товара за рубежом. Для этого российским таможенникам предоставляли поддельный договор купли-продажи с сильно заниженной стоимостью товара. В результате оплачивались урезанные пошлины, а для полного расчета с поставщиками прибегали к услугам Зебницкого.



Новосибирский и Баврнаульский офисы переводили деньги двумя способами — через физлица и через юрлица. Процесс упрощало актуальное на тот момент законодательство — перевод до 50 тысяч долларов можно было провести без открытия паспорта сделки и без оформления документов валютного контроля в банке.

Результаты подпольной банковской деятельности Источник: оперативная съёмка











В случае с юрлицами, создавалась целая цепочка компаний (несколько десятков), на счета которых клиенты, заинтересованные в выводе средств за границу, перечисляли деньги. Обязательно в суммах до 50 тысяч долларов. Компании, в свою очередь, перечисляли деньги на зарубежный счет.



С физлицами схема идентичная. В банк приводили несколько десятков специально подысканных для этой цели человек. В большинстве своем это были граждане бывших Советских республик, которые от своего имени переводили суммы за границу, также не более 50 тысяч долларов каждый.



По словам источника НГС, в основном деньги уходили в США, Германию и Болгарию.

Самый гуманный





Потратив три года на детальный разбор дела подпольных банкиров, в итоге суд приговорил каждого из подсудимых к условному сроку. Самый большой — 7 лет условно — получил руководитель «Новосибирского офиса» Николай Конобеевский. Меньше всех — 5 лет — Ксения Суртаева.



Судья Советского суда Юлия Кургуз посчитала, что признаков организации преступного сообщества в деле нет и сняла с подсудимых обвинения по самой тяжкой из предъявленных статей — 210 УК РФ, по которой каждому из подпольных банкиров грозило до 10 лет лишения свободы.

— Приговор Советского суда, постановленный 26 июня 2024 года, будет проверен в апелляционные сроки обжалования на предмет законности, обоснованности и справедливости, — заявила помощник прокурора Советского района Екатерина Федосеева.



Судя по всему, точку в истории ставить рано. Редакция НГС будет следить за развитием событий.

