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Криминал Стали чаще убивать и насиловать: силовики раскрыли криминальную статистику Новосибирской области

Стали чаще убивать и насиловать: силовики раскрыли криминальную статистику Новосибирской области

В регионе подскочило число вымогательств, но снизилось количество краж и грабежей

861
16 комментариев
Информация об этом появилась на сайте прокуратуры

В Новосибирской области за первые пять месяцев 2024 года зарегистрировали 71 убийство. Число подобных преступлений выросло на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Новосибирской области. Надзорное ведомство опубликовало основные показатели преступности по региону.

Согласно документу, в прошлом году в регионе за пять месяцев зафиксировали 55 убийств, что на 16 меньше, в 2024 году. Кроме того, в Новосибирской области отмечен рост преступлений по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека): в 2024 году зарегистрировали 26 подобных происшествий, в 2023 году — 20 (увеличение показателя на 30%).

По данным надзорного ведомства, за пять месяцев 2024 года в регионе совершили 24 изнасилования, что на два случая больше, чем в прошлом году — рост составил 9,1%. Число вымогательств подскочило на 61,9% и составило 102 случая (в 2023 году — 63 преступления).

Специалисты также наблюдают рост преступлений, связанных с мошенничеством. Так, за первые пять месяцев 2023 года в регионе зарегистрировали 3810 подобных происшествий, в 2024 году — 3913 (рост составил 2,7%).

При этом в Новосибирской области на 16,2% сократилось общее количество преступлений (за первые пять месяцев 2023 года — 18697, в 2024 году — 15672).

— За анализируемый период на 20,4% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений — с 5 582 до 4 445. Это обусловлено, в том числе снижением количества краж (-19,9%), разбойных нападений (-6,9%), грабежей (-22,6%), а также преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (-55,2%), — уточнили в надзорном ведомстве.

В январе прокуратура раскрыла общее количество преступлений за 2023 год. Выяснилось, что в регионе выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.

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Преступления Убийство Изнасилование Новосибирская область Криминал Прокуратура
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Комментарии
19
fin
26 июня 2024, 21:17
Вот вернуться герои, порядок наведут, все будет по понятиям.
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
26 июня 2024, 21:06
Нельзя приставать к женщинам без иёшнево согласия. Смотри, тока не торгай!
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