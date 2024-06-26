Стали чаще убивать и насиловать: силовики раскрыли криминальную статистику Новосибирской области

Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирской области за первые пять месяцев 2024 года зарегистрировали 71 убийство. Число подобных преступлений выросло на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Новосибирской области. Надзорное ведомство опубликовало основные показатели преступности по региону.



Согласно документу, в прошлом году в регионе за пять месяцев зафиксировали 55 убийств, что на 16 меньше, в 2024 году. Кроме того, в Новосибирской области отмечен рост преступлений по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека): в 2024 году зарегистрировали 26 подобных происшествий, в 2023 году — 20 (увеличение показателя на 30%).



По данным надзорного ведомства, за пять месяцев 2024 года в регионе совершили 24 изнасилования, что на два случая больше, чем в прошлом году — рост составил 9,1%. Число вымогательств подскочило на 61,9% и составило 102 случая (в 2023 году — 63 преступления).



Специалисты также наблюдают рост преступлений, связанных с мошенничеством. Так, за первые пять месяцев 2023 года в регионе зарегистрировали 3810 подобных происшествий, в 2024 году — 3913 (рост составил 2,7%).



При этом в Новосибирской области на 16,2% сократилось общее количество преступлений (за первые пять месяцев 2023 года — 18697, в 2024 году — 15672).



— За анализируемый период на 20,4% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений — с 5 582 до 4 445. Это обусловлено, в том числе снижением количества краж (-19,9%), разбойных нападений (-6,9%), грабежей (-22,6%), а также преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (-55,2%), — уточнили в надзорном ведомстве.

