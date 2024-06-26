8-летний ребенок просидел два дня в запертой квартире в Новосибирске без еды — его мать будут судить за это

Ребенок просидел в запертой квартире два дня без еды Источник: СУ СКР по НСО / МАСС Новосибирска











Жительница Кемеровской области пойдет под суд за то, что заперла маленького сына в квартире и ушла на два дня. Все это время ребенку было нечего есть, освобождать его из квартиры пришлось муниципальным спасателям.

О результатах расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), рассказали в пресс-службе областного следственного управления СК.

По данным ведомства, 29-летняя приезжая из Кузбасса с июля 2023 года до начала марта 2024 года систематически избивала сына как руками, так и подручными предметами, а в конце февраля и вовсе поставила жизнь ребенка по угрозу:

— Оставила 8-летнего мальчика на длительное время одного в запертой квартире, расположенной в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи, — рассказали в СК.

В итоге голодный ребенок начал звать на помощь. 1 марта 2024 года спасатели освободили его из запертой квартиры Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении матери мальчика, в ближайшее время его начнет рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Мальчика отправили в детский дом, решается вопрос о лишении его матери родительских прав.

Ранее НГС писал о том, что следователи закончили работу над делом воспитателей частного детского сада в Октябрьском районе. Они били руками и ногами маленьких детей.