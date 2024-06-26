НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

южн.

 746мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

Экс-глава «Метро Мира» попал под следствие

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Дачи затопило жидкой грязью
Батл Сибири и Урала
Грязная Каменка
Все чек-апы за отпуск
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
Издеваются над стариками
НГС в Telegram
Криминал 8-летний ребенок просидел два дня в запертой квартире в Новосибирске без еды — его мать будут судить за это

8-летний ребенок просидел два дня в запертой квартире в Новосибирске без еды — его мать будут судить за это

Также приезжую из Кемеровской области обвинили в ненадлежащем воспитании сына

1 339
11 комментариев
Ребенок просидел в запертой квартире два дня без еды

Жительница Кемеровской области пойдет под суд за то, что заперла маленького сына в квартире и ушла на два дня. Все это время ребенку было нечего есть, освобождать его из квартиры пришлось муниципальным спасателям.

О результатах расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), рассказали в пресс-службе областного следственного управления СК.

По данным ведомства, 29-летняя приезжая из Кузбасса с июля 2023 года до начала марта 2024 года систематически избивала сына как руками, так и подручными предметами, а в конце февраля и вовсе поставила жизнь ребенка по угрозу:

— Оставила 8-летнего мальчика на длительное время одного в запертой квартире, расположенной в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи, — рассказали в СК.

В итоге голодный ребенок начал звать на помощь. 1 марта 2024 года спасатели освободили его из запертой квартиры Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении матери мальчика, в ближайшее время его начнет рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Мальчика отправили в детский дом, решается вопрос о лишении его матери родительских прав.

Ранее НГС писал о том, что следователи закончили работу над делом воспитателей частного детского сада в Октябрьском районе. Они били руками и ногами маленьких детей.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Неисполнение родительских обязанностей Незаконное лишение свободы Советский районный суд Новосибирска СУ СК по Новосибирской области
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
26 июня 2024, 13:09
А что говорит об этом передовой мировой опыт? Неужели безответственные мамаши встречаются только в "ужасной" России? Или же иноагенты продолжают собирать один негатив, чтобы изменить представление россиян о родной стране? 😠
Жаба Васильевна
26 июня 2024, 13:16
Ответ знает только АК.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Константин,  33

Евгения,  47

Алекс,  62

Елизавета,  25

ГигантКот,  33

Король без королевы,  57

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление