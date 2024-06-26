В Новосибирске осудили ОПГ обнальщиков — они вывели из страны около 10 млрд рублей

В Советском районном суде Новосибирска огласили приговор группе жителей Новосибирской области и Алтайского края.
Их обвинили в создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ), а также в незаконной банковской деятельности, легализации средств и переводах средств в иностранной валюте с использованием подложных документов (ч.2 ст. 172, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 193.1 УК).
По версии следствия, в период с 2014-го по 2020 годы восемь сибиряков участвовали в экономических преступлениях: обналичивании, транзите, выводе денежных средств на счета нерезидентов за пределы Российской Федерации, а также легализации их в особо крупном размере. За свои услуги нелегальные банкиры брали 5–12% от суммы, которую необходимо было легализовать.
— Общая сумма выведенных группировкой средств через подконтрольные им фирмы — «однодневки» составила свыше 10 млрд рублей, — сообщали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
Лидером группировки силовики назвали Виталия Зебницкого, его дело расследуют отдельно, поскольку задержать его не удалось. Сегодня он находится в международном розыске. В 2020 году арестовали восемь человек, которые в результате оказались на скамье подсудимых. В их числе — родственники руководителей ОПГ, на которых оформлялись фирмы-однодневки.
— Незаконные финансовые операции осуществлялись через так называемые «САС Холдинги» — 30 подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, разделенных на два региональных подразделения «Новосибирский офис» и «Барнаульский офис», — отмечали силовики.
В результате суд снял с подсудимых обвинение в создании преступного сообщества, признал виновными в экономических преступлениях и назначил им наказание от 5 до 7 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
На прошлой неделе силовики задержали известного предпринимателя Евгения Богорада. Как стало известно его обвиняют в том, что он взял у знакомого бизнесмена, экс-гендиректора ОАО «Винап» Юрия Верясова, 300 тысяч долларов, не собираясь отдавать долг.