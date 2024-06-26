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Криминал Теракт в Дагестане «Тут в него и выстрелили, в лицо». Первые минуты теракта в Дагестане — глазами очевидцев

«Тут в него и выстрелили, в лицо». Первые минуты теракта в Дагестане — глазами очевидцев

В одном видео рассказываем о трагедии, которая произошла в Махачкале и Дербенте

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1 комментарий
Местные жители рассказали, как переживали первые минуты теракта в Дагестане

В воскресенье, 23 июня, вооруженные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских Махачкале и Дербенте. По информации ТАСС, боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В бою с террористами погибли 16 полицейских. Был убит священник, в ходе стрельбы скончались мирные жители.

Очевидцы теракта рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, как они переживали первые минуты трагедии. Подробнее — в видео.

— Это всё буквально произошло за минут 10, — вспоминает матушка Валентина, вдова убитого священника Николая. — Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице. Батюшка вышел — хотел припугнуть их. Но он же не разговаривает, начал мычать. Хотел сказать, наверное: «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили, в лицо.

По рассказам очевидцев, боевики сразу пошли в келью, где жил священник с семьей. В этот же дом заселялись и другие священнослужители, которые были проездом. Келья находится совсем рядом со входом на территорию собора. Для того чтобы попасть туда, нужно только подняться по невысокой лестнице.

— Пять с половиной часов мы через дорогу под стенкой наблюдали, смотрели, что могли — подсказывали. Горела церковь, горело всё, — говорит Махач Белакеримов, местный житель.

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Теракт Дагестан Махачкала Дербент Трагедия
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Комментарии
1
Гость
26 июня 2024, 14:35
НГС-иноагенты скачут от восторга. Ведь их голубая мечта об уничтожении России и русских, с такими специально подобранными новостями, кажется все ближе 😡 Кто нибудь их убьет уже?
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