«Тут в него и выстрелили, в лицо». Первые минуты теракта в Дагестане — глазами очевидцев

Местные жители рассказали, как переживали первые минуты теракта в Дагестане Источник: Городские порталы

В воскресенье, 23 июня, вооруженные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских Махачкале и Дербенте. По информации ТАСС, боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В бою с террористами погибли 16 полицейских. Был убит священник, в ходе стрельбы скончались мирные жители.

Очевидцы теракта рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, как они переживали первые минуты трагедии. Подробнее — в видео.

— Это всё буквально произошло за минут 10, — вспоминает матушка Валентина, вдова убитого священника Николая. — Сначала убили полицейских, потом один мужчина вошел во двор и начал подниматься по лестнице. Батюшка вышел — хотел припугнуть их. Но он же не разговаривает, начал мычать. Хотел сказать, наверное: «Вы что там делаете?» Тут в него и выстрелили, в лицо.



По рассказам очевидцев, боевики сразу пошли в келью, где жил священник с семьей. В этот же дом заселялись и другие священнослужители, которые были проездом. Келья находится совсем рядом со входом на территорию собора. Для того чтобы попасть туда, нужно только подняться по невысокой лестнице.

