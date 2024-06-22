Стартап, который принёс миллиарды: как поднимался и падал «Ангиолайн» — о нём рассказывали Путину, теперь сажают под арест

Предпринимательницу отправили под домашний арест до 14 августа Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Советский суд Новосибирска отправил под домашний арест предпринимательницу Наталью Лебедеву. Она больше 10 лет является акционером когда-то успешной новосибирской компании «Ангиолайн», которая в свое время сумела наладить масштабное импортозамещение — производство изделий для кардиологии. Оказалось, что финансовый успех не панацея: несколько лет медицинский гигант раздирают внутренние судебные тяжбы между Лебедевой и другими акционерами. Корреспондент НГС Павел Тиунов вспомнил, как новосибирский стартап стал приносить миллиарды и привлек внимание Владимира Путина, а также почему акционеры не смогли найти общий язык и как многолетний спор в итоге перерос в уголовное дело.



История «Ангиолайна»

Идея заняться производством коронарных стентов, необходимых кардиологам во всем мире, в Новосибирске по большей части принадлежит выпускнику физтеха НГУ Андрею Кудряшову. В начале 90-х годов он вместе с однокурсником продавали косметику компании Jonson&Jonson, но вскоре, поняв, что цены на продукцию в перестроечной России неконкурентоспособны, переключились на медицинские изделия той же фирмы. Так новосибирцы на долгие годы стали дистрибьюторами американских коронарных стентов.



В 2007 году компаньоны решили открыть собственное производство. Новое предприятие запустили на базе бизнес-инкубатора в Кольцово, закупив импортное оборудование. Несколько лет ушло на обучение, и к 2010 году новосибирцы научились сами делать стенты. Более того, в следующие несколько лет они развили производство — начали делать стенты с лекарственным покрытием. В 2013 году западная продукция подорожала, а стенты «Ангиолайна» оказались соответствующими аналогами по качеству, но гораздо более дешёвыми. Новосибирская компания с трудом, но начала отвоёвывать свою долю рынка.



В 2017 году упрочить лояльность отечественной медицины к новосибирским стентам помогли результаты клинического исследования «ПАТРИОТ», в рамках которого сравнивали стент «Калипсо» с американским Xience Prime. Результаты показали, что новосибирские стенты обладают не меньшей клинической эффективностью и безопасностью при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца.

На пике развития продукция новосибирской компании занимала до 30% российского рынка медизделий для кардиологии Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











— Исследование показало, что мы как минимум не хуже. Фактически это тот же самый продукт, что и американский. Но было потрачено два года и миллион долларов только для того, чтобы доказать нашим, что мы не верблюды. Это не значит, что наша продукция лучше, чем у разработчиков технологии, но она не хуже, — говорил корреспонденту НГС Андрей Кудряшов.



В период с 2007 по 2018 годов объём инвестиций в технологии, оборудование и запуск производства Кудряшов оценивал в сумму более 200 млн рублей. В лучшие годы рентабельность бизнеса, по его словам, достигала 1000%. В 2019 году «Ангиолайн» открыл в Кольцово собственную площадку по производству медицинских приборов, использующихся в сердечно-сосудистой медицине — новое здание площадью более 10 тысяч квадратных метров, на строительство которого было потрачено около полумиллиарда рублей.



По итогам 2018 года, выручка компании составила более миллиарда рублей. В следующий год сумму планировали утроить, причем в первую очередь в плотном взаимодействии с отечественной медициной. Андрей Кудряшов на тот момент оценивал поставки новосибирской продукции за рубеж, как незначительные, и больших перспектив у экспансии «Ангиолайна» за рубеж не видел. На пике развития аналитики оценивали капитализацию успешного новосибирского стартапа в сумму порядка 6 млрд рублей.



В 2018 году на выставке «Технопром-2018» Андрей Кудряшов лично представил разработки «Ангиолайна» президенту России Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил усилия новосибирцев в импортозамещении и намекнул региональным властям, чтот «нужно помогать».



Корпоративный конфликт

Но не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд. На протяжении последних 7 лет «Ангиолайн» раздирает внутрикорпоративный конфликт, обстоятельства которого зафиксированы в многочисленных решениях судов.



Дело в том, что изначально с 2007 года разработкой и производством медицинских изделий занималось ООО «Ангиолайн», основанное инженерами и предпринимателями Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым. К 2011 году компания наладила выпуск более 15 видов медицинских изделий, необходимых для проведения кардиологических операций. Возникла необходимость наладить систему сбыта и продвижения продукции, поэтому было основано АО «Ангиолайн», основным активом которого стали инвестиции в уставный капитал ООО.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ангиолайн» («Ангиолайн интервеншионал девайс») образовано в 2007 году. Сегодня единственный учредитель компании — АО «Ангиолайн», директор — Максим Золотухин. По результатам 2023 года, компания зафиксировала выручку на уровне 308,6 млн рублей, прибыль — 32,3 млн рублей.

В 2013 году 25% акций «Ангиолайна» получила предпринимательница Наталья Лебедва. По информации РБК, она вложила в бизнес-проект 5 миллионов долларов. Остальные 75% акций были в равной мере распределены между Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым.

Российские медизделия для кардиологии стоят дешевле зарубежных аналогов при равном качестве Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В 2017 году между совладельцами АО разгорелся конфликт. Акционерное общество выпускает дополнительные акции без согласования процесса с Натальей Лебедевой. Предпринимательница уверяла, что допэмиссия акций понизила её долю до 9%. Лебедева обжаловала решение акционеров в суде, который признал выпуск акций незаконным и восстановил долю предпринимательницы до 25% от стоимости компании.



АО «Ангиолайн» образовано в 2013 году. На момент 2015 года акционерами компании числятся Андрей Кудряшов, Алексей Французов, Наталья Лебедева. По итогам 2023 года, акционерное общество зафиксировало выручку на уровне 7,6 млн рублей, прибыль — 35,1 млн рублей.

Со своей стороны, Наталья Лебедева потребовала в суде исключить из состава акционеров Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Она обвинила совладельцев в выводе активов АО по заниженной стоимости в аффилированные структуры. Оппоненты предпринимательницы подали аналогичный иск по исключению её из состава акционеров. И те, и другие указывали, что действие противника негативно влияет на развитие общества. Длительные судебные тяжбы в итоге привели к тому, что требования обеих сторон были отклонены.

В самом расцвете капитализацию предприятия оценивали в сумму около 6 млрд рублей Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











За Андреем Кудряшовым закреплены интеллектуальные права, необходимые для производства востребованных стентов и катетеров. Распоряжается этими правами специально созданное ООО «Ангиолайн Ресерч», по лицензионному договору с которым компания «Ангиолайн» выпускает продукцию. В начале 2020-х права на производство стентов и катетеров получает компания «Р-Васкуляр», которую связывают с Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым.



ООО «Ангиолайн Ресерч» образовано в 2019 году. Учредители — Андрей и Дина Кудряшовы, директор — Андрей Кудряшов. Компания занимается научными разработками. В 2023 году выручка компании составила 123,6 млн рублей, прибыль — 446 тысяч рублей.

АО «Р-Васкуляр» образовано в 2020 году. Учредители — Иван Бабич, Павел Комаревцев. Компания занимается производством медицинских инструментов и оборудования. В 2023 году выручка компании составила 930,9 млн рублей, прибыль — 207,7 млн рублей.

Наталья Лебедева в суде пыталась оспорить передачу прав на производство компании «Р-Васкуляр». Суд отказался удовлетворить её тебования.



Уголовное дело

Наталью Лебедеву задержали 18 июня в Московской области на улице рядом с особняком, где она проживала, когда женщина вышла на пробежку. В той же самой одежде её привезли в Новосибирск, поместили в изолятор временного содержания и впоследствии доставили в Советский суд для избрании меры пресечения.



Известно, что заявление на предпринимательницу было написано в 2021 году. Уголовное дело в отношении Лебедевой возбуждено 14 июня 2024 года, о чём ей в тот же день почтой было выслано уведомление. Почему с момента реакции правоохранителей прошло три года следователь в суде не пояснила.

Наталью Лебедеву задержали в Москве, когда она вышла на пробежку Источник: Павел Тиунов











По версии обвинения, Наталья Лебедева совершила преступление в период с 2015-го по 2017 годы, когда оформила на себя банковскую карту с привязкой к валютному счёту АО «Ангиолайн». Следователи уверены, что предпринимательница потратила на свои нужды более 23 тысяч долларов (более 1,7 млн рублей). Её действия в полиции расценили, как присвоение средств в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и потребовали на время расследования отправить Наталью Лебедеву в следственный изолятор.



— По оперативным данным установлено, что Лебедева имеет статус президента Евросоюза на Кипре. Трое дочерей и её бывший супруг проживают за пределами Российской Федерации в недружественных странах, а именно США и Великобритания, в которую обвиняемая Лебедева планировала убыть в конце июня 2024 года, — заявила в суде следователь.



Защитники предпринимательницы предложили суду ограничиться домашним арестом для своей доверительницы. Они заявили, что Наталья Лебедева во время расследования может жить в квартире своей близкой подруги в Новосибирске. Судья Геннадий Гущин, оценив аргументы сторон, отправил обвиняемую под домашний арест до 14 августа.



Была ли растрата?

Наталья Лебедева вину в преступлении не признаёт. По её словам, она потратила указанную сумму на организацию поездок сотрудников «Ангиолайна» для их участия в международных конференциях, выставках, форумах и т.д.



— Все эти расходы утверждены в финансовой отчетности за каждый год, за 15-й, за 16-й, за 17-й. «ПрайсвотерхаусКуперс» (аудиторская компания — прим.ред.) утвердил эту отчетность, и совет директоров утвердил, и собрание акционеров утвердило. И там не было никаких вопросов, отложенных, замеченных, понимаете? — подчеркнула Наталья Лебедева в суде.



Адвокаты предпринимательницы отметили, что несколько лет назад её оппоненты предъявляли ей претензии по поводу растраты денег общества в указанной сумме. Тогда спор рассматривал Новосибирский арбитражный суд, который встал на сторону женщины.



Рассуждая о возможных причинах своего уголовного преследования Наталья Лебедева заявила корреспонденту НГС, что её арест — это один из этапов продолжающегося корпоративного противостояния. Она подчеркнула, что уголовное дело было возбуждено после того, как она начала высуживать интеллектуальные права на продукцию «Ангиолайна».

Предпринимательница свою вину не признаёт Источник: Павел Тиунов











— Все исключительные права на производство медицинских изделий: стентов, катетеров, баллонов — принадлежат компании. Компания их разрабатывала. В компании в течение 10 лет 40 человек было — дизайнеров, разработчиков. Я считаю, что права принадлежат «Ангиолайну», а Кудряшов по мошенническим действиям перевёл их на «Р-Васкуляр», — подчеркнула Наталья Лебедева.



Андрей Кудряшов в беседе с корреспондентом НГС заявил, что в ситуации с арестом Натальи Лебедевой корпоративный конфликт ни при чём. Предприниматель сослался на общие правила компании.



— Это две разные темы. У нас была проблема, когда наш сотрудник, который отвечал за хозяйственную часть, за счет компании заказал материал, а потом увез его на стройку своего дома. Мы также подали заявление о хищении, пояснил Андрей Кудряшов.



Он подчеркнул, что по факту потраченных Лебедевой денег была проведена ревизия, которая выявила исчезновение средств. При этом у предпринимательницы, по его словам, было достаточно времени, чтобы отчитаться о тратах и компенсировать их. Расследование дела продолжается.

