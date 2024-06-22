Стартап, который принёс миллиарды: как поднимался и падал «Ангиолайн» — о нём рассказывали Путину, теперь сажают под арест

Советский суд Новосибирска отправил под домашний арест предпринимательницу Наталью Лебедеву. Она больше 10 лет является акционером когда-то успешной новосибирской компании «Ангиолайн», которая в свое время сумела наладить масштабное импортозамещение — производство изделий для кардиологии. Оказалось, что финансовый успех не панацея: несколько лет медицинский гигант раздирают внутренние судебные тяжбы между Лебедевой и другими акционерами. Корреспондент НГС Павел Тиунов вспомнил, как новосибирский стартап стал приносить миллиарды и привлек внимание Владимира Путина, а также почему акционеры не смогли найти общий язык и как многолетний спор в итоге перерос в уголовное дело.
История «Ангиолайна»
Идея заняться производством коронарных стентов, необходимых кардиологам во всем мире, в Новосибирске по большей части принадлежит выпускнику физтеха НГУ Андрею Кудряшову. В начале 90-х годов он вместе с однокурсником продавали косметику компании Jonson&Jonson, но вскоре, поняв, что цены на продукцию в перестроечной России неконкурентоспособны, переключились на медицинские изделия той же фирмы. Так новосибирцы на долгие годы стали дистрибьюторами американских коронарных стентов.
В 2007 году компаньоны решили открыть собственное производство. Новое предприятие запустили на базе бизнес-инкубатора в Кольцово, закупив импортное оборудование. Несколько лет ушло на обучение, и к 2010 году новосибирцы научились сами делать стенты. Более того, в следующие несколько лет они развили производство — начали делать стенты с лекарственным покрытием. В 2013 году западная продукция подорожала, а стенты «Ангиолайна» оказались соответствующими аналогами по качеству, но гораздо более дешёвыми. Новосибирская компания с трудом, но начала отвоёвывать свою долю рынка.
В 2017 году упрочить лояльность отечественной медицины к новосибирским стентам помогли результаты клинического исследования «ПАТРИОТ», в рамках которого сравнивали стент «Калипсо» с американским Xience Prime. Результаты показали, что новосибирские стенты обладают не меньшей клинической эффективностью и безопасностью при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца.
— Исследование показало, что мы как минимум не хуже. Фактически это тот же самый продукт, что и американский. Но было потрачено два года и миллион долларов только для того, чтобы доказать нашим, что мы не верблюды. Это не значит, что наша продукция лучше, чем у разработчиков технологии, но она не хуже, — говорил корреспонденту НГС Андрей Кудряшов.
В период с 2007 по 2018 годов объём инвестиций в технологии, оборудование и запуск производства Кудряшов оценивал в сумму более 200 млн рублей. В лучшие годы рентабельность бизнеса, по его словам, достигала 1000%. В 2019 году «Ангиолайн» открыл в Кольцово собственную площадку по производству медицинских приборов, использующихся в сердечно-сосудистой медицине — новое здание площадью более 10 тысяч квадратных метров, на строительство которого было потрачено около полумиллиарда рублей.
По итогам 2018 года, выручка компании составила более миллиарда рублей. В следующий год сумму планировали утроить, причем в первую очередь в плотном взаимодействии с отечественной медициной. Андрей Кудряшов на тот момент оценивал поставки новосибирской продукции за рубеж, как незначительные, и больших перспектив у экспансии «Ангиолайна» за рубеж не видел. На пике развития аналитики оценивали капитализацию успешного новосибирского стартапа в сумму порядка 6 млрд рублей.
В 2018 году на выставке «Технопром-2018» Андрей Кудряшов лично представил разработки «Ангиолайна» президенту России Владимиру Путину. Глава государства высоко оценил усилия новосибирцев в импортозамещении и намекнул региональным властям, чтот «нужно помогать».
Корпоративный конфликт
Но не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд. На протяжении последних 7 лет «Ангиолайн» раздирает внутрикорпоративный конфликт, обстоятельства которого зафиксированы в многочисленных решениях судов.
Дело в том, что изначально с 2007 года разработкой и производством медицинских изделий занималось ООО «Ангиолайн», основанное инженерами и предпринимателями Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым. К 2011 году компания наладила выпуск более 15 видов медицинских изделий, необходимых для проведения кардиологических операций. Возникла необходимость наладить систему сбыта и продвижения продукции, поэтому было основано АО «Ангиолайн», основным активом которого стали инвестиции в уставный капитал ООО.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ангиолайн» («Ангиолайн интервеншионал девайс») образовано в 2007 году. Сегодня единственный учредитель компании — АО «Ангиолайн», директор — Максим Золотухин. По результатам 2023 года, компания зафиксировала выручку на уровне 308,6 млн рублей, прибыль — 32,3 млн рублей.
В 2013 году 25% акций «Ангиолайна» получила предпринимательница Наталья Лебедва. По информации РБК, она вложила в бизнес-проект 5 миллионов долларов. Остальные 75% акций были в равной мере распределены между Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым.
В 2017 году между совладельцами АО разгорелся конфликт. Акционерное общество выпускает дополнительные акции без согласования процесса с Натальей Лебедевой. Предпринимательница уверяла, что допэмиссия акций понизила её долю до 9%. Лебедева обжаловала решение акционеров в суде, который признал выпуск акций незаконным и восстановил долю предпринимательницы до 25% от стоимости компании.
АО «Ангиолайн» образовано в 2013 году. На момент 2015 года акционерами компании числятся Андрей Кудряшов, Алексей Французов, Наталья Лебедева. По итогам 2023 года, акционерное общество зафиксировало выручку на уровне 7,6 млн рублей, прибыль — 35,1 млн рублей.
Со своей стороны, Наталья Лебедева потребовала в суде исключить из состава акционеров Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Она обвинила совладельцев в выводе активов АО по заниженной стоимости в аффилированные структуры. Оппоненты предпринимательницы подали аналогичный иск по исключению её из состава акционеров. И те, и другие указывали, что действие противника негативно влияет на развитие общества. Длительные судебные тяжбы в итоге привели к тому, что требования обеих сторон были отклонены.
За Андреем Кудряшовым закреплены интеллектуальные права, необходимые для производства востребованных стентов и катетеров. Распоряжается этими правами специально созданное ООО «Ангиолайн Ресерч», по лицензионному договору с которым компания «Ангиолайн» выпускает продукцию. В начале 2020-х права на производство стентов и катетеров получает компания «Р-Васкуляр», которую связывают с Андреем Кудряшовым и Алексеем Французовым.
ООО «Ангиолайн Ресерч» образовано в 2019 году. Учредители — Андрей и Дина Кудряшовы, директор — Андрей Кудряшов. Компания занимается научными разработками. В 2023 году выручка компании составила 123,6 млн рублей, прибыль — 446 тысяч рублей.
АО «Р-Васкуляр» образовано в 2020 году. Учредители — Иван Бабич, Павел Комаревцев. Компания занимается производством медицинских инструментов и оборудования. В 2023 году выручка компании составила 930,9 млн рублей, прибыль — 207,7 млн рублей.
Наталья Лебедева в суде пыталась оспорить передачу прав на производство компании «Р-Васкуляр». Суд отказался удовлетворить её тебования.
Уголовное дело
Наталью Лебедеву задержали 18 июня в Московской области на улице рядом с особняком, где она проживала, когда женщина вышла на пробежку. В той же самой одежде её привезли в Новосибирск, поместили в изолятор временного содержания и впоследствии доставили в Советский суд для избрании меры пресечения.
Известно, что заявление на предпринимательницу было написано в 2021 году. Уголовное дело в отношении Лебедевой возбуждено 14 июня 2024 года, о чём ей в тот же день почтой было выслано уведомление. Почему с момента реакции правоохранителей прошло три года следователь в суде не пояснила.
По версии обвинения, Наталья Лебедева совершила преступление в период с 2015-го по 2017 годы, когда оформила на себя банковскую карту с привязкой к валютному счёту АО «Ангиолайн». Следователи уверены, что предпринимательница потратила на свои нужды более 23 тысяч долларов (более 1,7 млн рублей). Её действия в полиции расценили, как присвоение средств в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и потребовали на время расследования отправить Наталью Лебедеву в следственный изолятор.
— По оперативным данным установлено, что Лебедева имеет статус президента Евросоюза на Кипре. Трое дочерей и её бывший супруг проживают за пределами Российской Федерации в недружественных странах, а именно США и Великобритания, в которую обвиняемая Лебедева планировала убыть в конце июня 2024 года, — заявила в суде следователь.
Защитники предпринимательницы предложили суду ограничиться домашним арестом для своей доверительницы. Они заявили, что Наталья Лебедева во время расследования может жить в квартире своей близкой подруги в Новосибирске. Судья Геннадий Гущин, оценив аргументы сторон, отправил обвиняемую под домашний арест до 14 августа.
Была ли растрата?
Наталья Лебедева вину в преступлении не признаёт. По её словам, она потратила указанную сумму на организацию поездок сотрудников «Ангиолайна» для их участия в международных конференциях, выставках, форумах и т.д.
— Все эти расходы утверждены в финансовой отчетности за каждый год, за 15-й, за 16-й, за 17-й. «ПрайсвотерхаусКуперс» (аудиторская компания — прим.ред.) утвердил эту отчетность, и совет директоров утвердил, и собрание акционеров утвердило. И там не было никаких вопросов, отложенных, замеченных, понимаете? — подчеркнула Наталья Лебедева в суде.
Адвокаты предпринимательницы отметили, что несколько лет назад её оппоненты предъявляли ей претензии по поводу растраты денег общества в указанной сумме. Тогда спор рассматривал Новосибирский арбитражный суд, который встал на сторону женщины.
Рассуждая о возможных причинах своего уголовного преследования Наталья Лебедева заявила корреспонденту НГС, что её арест — это один из этапов продолжающегося корпоративного противостояния. Она подчеркнула, что уголовное дело было возбуждено после того, как она начала высуживать интеллектуальные права на продукцию «Ангиолайна».
— Все исключительные права на производство медицинских изделий: стентов, катетеров, баллонов — принадлежат компании. Компания их разрабатывала. В компании в течение 10 лет 40 человек было — дизайнеров, разработчиков. Я считаю, что права принадлежат «Ангиолайну», а Кудряшов по мошенническим действиям перевёл их на «Р-Васкуляр», — подчеркнула Наталья Лебедева.
Андрей Кудряшов в беседе с корреспондентом НГС заявил, что в ситуации с арестом Натальи Лебедевой корпоративный конфликт ни при чём. Предприниматель сослался на общие правила компании.
— Это две разные темы. У нас была проблема, когда наш сотрудник, который отвечал за хозяйственную часть, за счет компании заказал материал, а потом увез его на стройку своего дома. Мы также подали заявление о хищении, пояснил Андрей Кудряшов.
Он подчеркнул, что по факту потраченных Лебедевой денег была проведена ревизия, которая выявила исчезновение средств. При этом у предпринимательницы, по его словам, было достаточно времени, чтобы отчитаться о тратах и компенсировать их. Расследование дела продолжается.
Накануне Новосибирский районный суд отправил в следственный изолятор экс-сотрудника научного центра Вектор Артема Кобзева. Его обвинили в присвоении 6 миллионов рублей на фиктивных подрядах для центра вирусологии.