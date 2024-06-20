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Криминал Убийство девочки из Каменки Вторую подозреваемую в убийстве девочки из Каменки привели в суд

Вторую подозреваемую в убийстве девочки из Каменки привели в суд

Ее мужу уже избрали меру пресечения

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Женщина закрылась палантином

Вторую подозреваемую в убийстве девочки из Каменки, Анну Голдину, привели в зал заседания. Женщина, судя по видео из суда, никак не комментирует произошедшее и сидит, закрывшись платком. Об этом сообщает корреспондент НГС из зала суда.

Анну Голдину с супругом подозревают в издевательствах над девочкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Ее мужу избрали меру пресечения — его заключили под стражу до 19 августа. Анонимные источники, знакомые с делом, сообщили, что семейная пара якобы проводила обряды «по изгнанию бесов» из девочки.

Женщина молчит на видео

По предварительной информации, мама девочки уехала в командировку, а супруги присматривали в это время за ее дочерью. Они, по словам местных жителей, состоят в какой-то секте.

10-летняя девочка скончалась в одной из больниц Новосибирска, а до этого якобы ела конфеты. Следователи начали проверку, а прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее НГС писал о том, что в апреле 2022 года восьмилетняя девочка умерла после съеденной шоколадки в Болотнинском районе.

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