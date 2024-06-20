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Криминал Появилось видео из квартиры, где задержали экс-сотрудника новосибирского «Вектора»

Появилось видео из квартиры, где задержали экс-сотрудника новосибирского «Вектора»

Под следствием экс-начальник участка по эксплуатации мусоросжигательной печи научного центра

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Силовики пришли домой к фигуранту уголовного дела

Прокуратура Новосибирской области 20 июня опубликовала видео задержания экс-начальника участка по эксплуатации мусоросжигательной печи ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Мужчина стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве и получении взятки.

По данным источника НГС в силовых структурах, фамилия задержанного — Кобзев.

В прокуратуре показали видео из квартиры, где прошло задержание.

Задержанный руководил утилизацией мусора в центре вирусологии

— В период с 2013 года по 2024 год подозреваемый организовал заключение фиктивных договоров со своим знакомым и супругой, которые являлись индивидуальными предпринимателями, на оказание ими услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов. Однако, эти услуги фактически осуществлялись силами работников ГНЦ «Вектор», чем предприятию причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

Также экс-сотруднику «Вектора» вменяется получение взятки (более миллиона рублей) от своего знакомого за организацию закупок пакетов для медицинских отходов для нужд «Вектора» по завышенным ценам.

— В настоящее время указанное лицо задержано, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — отметили в прокуратуре.

Ранее в ФСБ сообщали, что в соучастии и посредничестве во взятке подозревается и жена обвиняемого, на которую было оформлено одно из ИП. Она — также бывшая сотрудница центра.

После публикации первого материала об уголовном деле экс-начальника мусоросжигательной печи с редакцией NGS.ru связалась Елена Кобзева. Она сообщила, что является родственником задержанного, потребовала удалить материал, но давать комментарий по существу обвинений следствия отказалась.

Ранее стало известно, что экс-прокурору Дзержинского района ужесточили наказание за взятку и превышение полномочий.

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