Ранее судимый: в Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы

На территории недостроя, где нашли тело ребенка, еще работают силовики Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Топках. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила на своих страницах в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Из публикации Волк следует, что в нанесении школьнице смертельных травм подозревают лицо мужского пола. Данных о его возрасте, личности и роде деятельности представитель МВД не привела.

В информационном центре СК России добавили, что задержанного доставляют на допрос к следователю. В ближайшее время будет решаться вопрос об официальном предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.



В пресс-службе кузбасского управления СК позднее уточнили, что подозреваемому 49 лет. Ранее он был судим за убийство.

Как писал NGS42.RU, несовершеннолетняя накануне утром ушла из дома и не вернулась. Сегодня в полиции объявили о ее поисках совместно со спасателями и волонтерами.

Через некоторое время в СК сообщили, что тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили в колодце рядом с заброшенным зданием поблизости от Комсомольской площади Топок. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

Всю информацию о расследовании преступления и о том, что его окружает, кемеровский NGS42 собирает в онлайне.