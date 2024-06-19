Ранее судимый: в Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы

В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Топках. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила на своих страницах в соцсетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Из публикации Волк следует, что в нанесении школьнице смертельных травм подозревают лицо мужского пола. Данных о его возрасте, личности и роде деятельности представитель МВД не привела.
В информационном центре СК России добавили, что задержанного доставляют на допрос к следователю. В ближайшее время будет решаться вопрос об официальном предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
В пресс-службе кузбасского управления СК позднее уточнили, что подозреваемому 49 лет. Ранее он был судим за убийство.
Как писал NGS42.RU, несовершеннолетняя накануне утром ушла из дома и не вернулась. Сегодня в полиции объявили о ее поисках совместно со спасателями и волонтерами.
Через некоторое время в СК сообщили, что тело девочки со следами насильственной смерти обнаружили в колодце рядом с заброшенным зданием поблизости от Комсомольской площади Топок. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).
Всю информацию о расследовании преступления и о том, что его окружает, кемеровский NGS42 собирает в онлайне.
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