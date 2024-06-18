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Криминал Скандал с издевательствами в Горном: родители потребовали оградить их детей от буйного школьника

Скандал с издевательствами в Горном: родители потребовали оградить их детей от буйного школьника

По словам местных, мальчик является зачинщиком многих конфликтов

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Ранее мальчик поставил на колени школьника

Родители учеников в поселке Горный в Тогучинском районе потребовали оградить их детей от ученика, который вместе с другими ребятами издевался над 12-летним мальчиком. Документ с подписями 75 человек поступил в редакцию НГС. Обращение родители также направили директору местной школы и в администрацию Тогучинского района.

Ранее сообщалось, что компания подростков в поселке надругалась над учеником второго класса. Родители школьников, которые подписали жалобу считает, чтобы предполагаемый зачинщик этих действий опасен и для их детей.

Как заявляется в документе, указанный ученик постоянно хулиганит и издевается над школьниками. Также отмечается, что мальчик отбирает вещи у других детей, вымогает деньги, угрожает и оскорбляет сверстников. В обращении отмечается что разговоры с матерью мальчика не дают результатов.

Прежде НГС уже писал, что мать конфликтного мальчика пыталась выгородить сына, обвинив в его поведении гены. Местные жители заявили, что управы на подростка и его компанию никто найти не может.

— Требуем принять необходимые меры по разрешению данной ситуации и оградить учащихся от пагубного воздействия данного школьника. Предлагаем передать нашу жалобу на ученика в социальные органы, а также в инспекцию по делам несовершеннолетних, — говорится в документе.

Корреспондент НГС попытался связаться с районной администрацией, но на звонки никто не ответил. Директор школы также не взяла трубку. На звонок ответил лишь завуч учебного заведения, которая сообщила, что не знает об этом обращении попросила перезвонить завтра перезвонить директору.

Прежде стало известно, что ситуацией в Горном заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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