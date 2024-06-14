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Криминал Внучка напросилась в гости: семья сибиряков убила бабушку в Подмосковье — они хотели денег

Внучка напросилась в гости: семья сибиряков убила бабушку в Подмосковье — они хотели денег

Тело пожилой женщины сбросили в воду

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Сообщники пытались скрыть следы преступления

В Подмосковье будут судить 17-летнюю жительницу Кузбасса, а также ее мать и отчима: их обвиняют в убийстве бабушки. Считается, что они сделали это ради наживы. Об этом накануне сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Московской области.

Как уточнили в пресс-службе, бабушка девушки жила в Егорьевске Московской области. Непосредственное исполнение преступного замысла легло на девушку и отчима. В мае 2023 года они приехали в упомянутый город, и днем девушка напросилась к бабушке в гости.

Дождавшись, когда стемнеет, и пенсионерка уснет, подросток открыла дверь в ее жилище, через которую туда проник отчим. Вместе они задушили хозяйку, после чего похитили из дома деньги, ценное имущество, паспорт и госнаграду убитой. Затем подельники погрузили труп в заранее арендованный автомобиль, вывезли в другой подмосковный город, Воскресенск, и там сбросили в водоем.

В зависимости от роли в убийстве женщины и похищении ее имущества, сообщникам предъявили обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса. Это убийство группой лиц из корыстных побуждений (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), разбой (п. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК), незаконное приобретение госнаграды РФ (ст. 324 УК), похищение паспорта (ч. 2 ст. 325 УК), а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

За одно только убийство группой лиц из корыстных побуждений двоим взрослым и несовершеннолетней грозит пожизненное заключение, по остальным статьям УК — длительные тюремные сроки. В СК пояснили, что совсем недавно завершили расследование уголовного дела и передали материалы на рассмотрение в суд.

Ранее мы рассказывали о трагедии в городе Ужуре Красноярского края. Пожарные приехали тушить частный дом и вынесли из огня 14-летнюю девочку. Тело обгорело полностью, но пострадавшая еще дышала. Ребенка передали медикам. А затем выяснилось, что дом, в котором девочка находилась, поджег ее отец — 45-летний Сергей. Увидев дочь, объятую пламенем, он выбил стекло в окне и выскочил из дома. Спрятался в гараже и там свел счеты с жизнью.

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Групповое убийство Кузбасс Московская область СК Уголовное дело Суд Подростковая преступность
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