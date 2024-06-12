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«Прости меня, мама»: мобилизованного художника судят за расстрел сослуживцев на СВО

Александра Ткаченко обвиняют в убийстве, оставлении части и покупке наркотиков. Кто он такой?

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Александра Ткаченко будут судить в Южном окружном военном суде

— Сказали, что срок будет большой. А мне уже 67 лет, — едва сдерживая слезы, говорит мать обвиняемого. — Я даже не знаю, увижу я его еще раз или нет. Он хороший сын, он мой единственный сын. Я в нём воспитывала только хорошее.

В Ростове-на-Дону судят мобилизованного художника, обвиняемого в расстреле сослуживцев, один из которых скончался, самовольном оставлении части и покупке наркотиков. Мать 27-летнего Александра Ткаченко не верит в версию следствия, однако уверена, что больше никогда не увидит своего сына, которому грозит не один десяток лет лишения свободы. Пока стороны процесса готовятся к первому судебному заседанию, наши коллеги из V1.RU рассказывают, как аэрографист и дизайнер оказался в зоне проведения специальной военной операции на Украине, а затем и на скамье подсудимых.

Сослуживцы обвинили в трусости

Накануне в Южном окружном военном суде появилось уголовное дело в отношении Александра Ткаченко. Военнослужащего обвиняют в совершении нескольких особо тяжких преступлений — убийстве, покушении на убийство, покупке наркотиков и самовольном оставлении части.

По данным «Газета.ру», Александр с мая 2023 года служил по контракту механиком-водителем в танковом батальоне, дислоцированном в Волгограде, а с 1 июля по 2 августа лечился в городском госпитале, но на следующий день не вернулся обратно в часть.

Последнее фото Александра, опубликованное в соцсетях

— 23 августа 2023 года полицейские задержали парня в Воронеже — спустя час после того, как он забрал закладку с 0,42 грамма «соли» — наркотическое вещество «a-пирролидиновалерофенон», — сообщают журналисты.

По данным СМИ, после задержания его передали военной комендатуре, а 28 августа отправили в другую часть продолжать службу в Воронеже, но 4 сентября мобилизованный снова сбежал. В это время часть, где он изначально служил в Волгограде, перевели под Херсон.

— 8 октября 2023 года Ткаченко сам приехал в Херсонскую область. По данным следствия, там в тот момент находились его военнослужащие из части, где Ткаченко служил с мая по август. О своем прибытии он руководству не доложил и «продолжил праздно проводить время», — сообщала «Газета.ру».

Как сообщала Lenta.ru, в Херсонской области у Александра произошел конфликт с сослуживцами.

Срочную службу Александр Ткаченко проходил в должности наводчика

— В один из дней Ткаченко оказался в пункте приема пищи личного состава мотострелковой роты с проходившими там службу младшим сержантом Александром Савельевым (занимал должность наводчика-оператора), рядовым Михаилом Яковлевым (служил поваром) и другими военнослужащими, — цитируют журналисты материалы уголовного дела. — Около 10:00 бойцы распивали алкоголь, когда Савельев и Яковлев высказали претензии Ткаченко. Они обвинили рядового в самовольном оставлении части, а также в том, что он боится участвовать в боевых действиях и специальной военной операции.

По данным СМИ, через несколько часов Ткаченко позвал сослуживцев «на разговор», взяв с собой автомат АК-12 Савельева. Александр выстрелил не менее 15 раз в Савельева и Яковлева на глазах у свидетелей, а затем сбежал. Младший сержант Савельев от полученных травм погиб сразу, а рядовому Яковлеву перебило голени. Самого Ткаченко задержали следующим утром.

27 мая уголовное дело в отношении Александра Ткаченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. И хотя в картотеке указано, что 3 июня в суде прошло первое судебное заседание, по данным источника редакции, первое заседание прошло 11 июня.

— В картотеке даже не указан его адвокат. Он у него по назначению. Как только он явится на первое заседание, представит свое удостоверение, его запротоколируют, адвоката внесут и в картотеку, — сообщил собеседник редакции.

Увлекался живописью, играл на ударных

По данным из открытых источников, Александр Ткаченко родился в Республике Крым в 1996 году. Вместе с семьей они жили в Ялте, но позже переехали в Воронеж. Сам Александр активно вел соцсети и рассказывал о своих увлечениях. Он любил изобразительное искусство и музыку. Занимался аэрографией, дизайном и игрой на ударных инструментах.

Юноша любил живопись и музыку. А еще очень любил свою маму

— Началось все еще в далеком для меня 2005 году, — рассказывал на своей странице Александр. — Это был 4-й класс общеобразовательной школы. В мою светлую голову пришла отличная идея, что можно рисовать на полях тетрадей. Учителя стали замечать это и поначалу ругаться, но после нескольких моих кулю-мулю слегка удивились моей на тот момент способности к рисованию (пусть и на полях тетради). После нескольких родительских собраний мама твердо приняла решение, что меня нужно отдать в художественную школу и посмотреть, что из меня, оболтуса, выйдет. Так в 2008 году я уже пошел первый год в художку.

После окончания художественной школы Александр твердо решил связать свою жизнь с искусством, поступил в техникум на дизайнера, но после первого курса его забрали в армию, где он, по словам матери, получил военно-учетную специальность «наводчик».

Фото со времен срочной службы Александра в Вооруженных силах Российской Федерации

— Отслужил, вернулся, доучился, защитил диплом, — вспоминал Ткаченко. — В общем, скукота, а не жизнь. По окончании техникума было принято решение годок посидеть дома, а после идти учиться дальше. Как и многие ребята, я стал увлекаться моделизмом, это из разряда: купил модельку, собрал, склеил, поставил, порадовался, забыл. Но у меня всё пошло дальше, мне хотелось, чтобы все модели, собранные мной, выглядели более реалистично, то есть не одноцветной серой массой пластика, а внести туда красок и различных мелких деталюшек.

Тогда Александр увлекся аэрографией и даже выполнял работы на заказ. В своих соцсетях он публиковал фото крыши ВАЗ-2112, на которой со стороны салона нарисовал космос.

В своих соцсетях Ткаченко публиковал результаты своих работ

Аэрографией Ткаченко занимался не только на авто, но и на элементах интерьера. Расписывал стены, выполнял портреты и пейзажи на заказ. Живопись действительно была смыслом жизни Александра. Однажды он опубликовал фотографию разделочной доски, которую подарил маме на день рождения. Но не простую, а расписную — он нарисовал на ней покоренный им Эльбрус. В то же время, судя по фотографиям из соцсетей его знакомых, какое-то время Александр работал на простой заправке. Также на его трудовом пути упоминаются должности маляра, маляра-технолога и колеровщика.

«Я воспитывала в нём только хорошее»

Информация о том, что Александр Ткаченко — уроженец Крыма, просочилась в соцсети, где его уже называют «врагом народа». Мы нашли маму военнослужащего и поговорили с ней. По ее словам, большую часть жизни она и сын провели в России.

Из Крыма мы переехали в 1998 году. Саше два годика было. Мы с тех пор пару раз были там, в Крыму. Ну какой он враг народа?

Женщина рассказала, что в зоне СВО Александр оказался как мобилизованный.

— Он когда служил в армии, получил военно-учетную специальность «наводчик», — рассказывает мама военнослужащего. — Когда первая мобилизация была, он сказал мне: «Мама, там нужны наводчики». Сначала ему отсрочку дали, но потом она кончилась. И он скрываться не стал, хотя там и по здоровью не совсем подходил. Но потом оказалось, что он попал не в наводчики, а в водители — механики танков. Сначала попал в Волгоград, потом в госпиталь, потом я уже не знаю.

Какое-то время воронежцу пришлось поработать на заправке

Нина Ткаченко не верит, что ее сын мог употреблять наркотики и уж тем более кого-то убить.

— Вряд ли ему уже чем-то можно помочь. Адвокат у него есть государственный. На частного, хорошего у меня денег нет. Я пенсионерка, подрабатываю немного. Денег Саша мне никаких не присылал. Мы очень далеко друг от друга, я в Воронеже сейчас. Я его не видела, говорила только по телефону.

Единственное, что он сказал: «Мама, прости». А за что прости, почему прости — я не знаю.

Но всех подробностей я не знаю, мне только сказали, что статьи страшные такие, сроки большие, — сообщила Нина Ткаченко. — Почему с ним так поступили — я не понимаю. Я думаю, что не было для этого оснований. Может, что-то показательное решили устроить. У меня больное сердце. Я верующий человек, я молиться за сына буду. И дома молюсь, и в храм хожу. Мне единственное, на что надеяться осталось, это на Бога. То, что я о нём сейчас слышу, узнаю, я просто в ужасе. Мне кажется, что это не о нём. Я в нём воспитывала только хорошее. Он рисовал много, читал. Он очень добрый был, доверчивый. Мне кажется, что всё, что с его жизнью случилось, это всё из-за этих качеств произошло.

Отметим, что, несмотря на большую осведомленность ряда СМИ об уголовном деле Александра Ткаченко и обстоятельствах совершенных преступлений, ни в Главном военно-следственном управлении, ни в его подразделениях официально о случившемся не сообщали. Журналисты V1.RU направили запрос в адрес ведомства. На момент публикации ответа не поступало.

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Суд Уголовное дело Спецоперация на Украине Расстрел Расстрел в армии
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