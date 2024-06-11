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Криминал Дело Витухина эксклюзив Защита обжаловала арест экс-главы департамента мэрии Новосибирска Витухина

Защита обжаловала арест экс-главы департамента мэрии Новосибирска Витухина

Чиновника арестовали 6 июня

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Защита будет добиваться изменения меры пресечения Виталию Витухину

Адвокат бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина подал апелляционную жалобу на его арест. Об этом во вторник сообщил источник НГС.

По данным собеседника, Новосибирский областной суд рассмотрит жалобу на следующей неделе.

Центральный районный суд 6 июня арестовал бывшего начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Как сообщили в управлении Судебного департамента по Новосибирской области, экс-чиновник пробудет в СИЗО до 31 июля. По данным источника НГС, Витухин не признал вину.

В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела. Первое — о превышении должностных полномочий (п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) — связано с незаконной передачей участка кладбища «Заельцовское». Проверка установила, что Витухин нарушил закон и принял ряд решений, по которым аффилированные лица получили территорию кладбища «Заельцовское». Ущерб превысил 50 миллионов рублей. Второе дело возбуждено по ч. 2 ст. 169 УК РФ (иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица), сообщили в СК.

По данным следствия, чиновник незаконно ограничивал работу неназванной компании, с которой заключил договор на размещение торговых павильонов, однако после препятствовал ее работе. В частности, чиновник отправил в компанию уведомление о расторжении договора.

Ранее НГС узнал, чем владеет Виталий Витухин и его семья.

Также ранее суд арестовал генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова.

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