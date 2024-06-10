В полиции раскрыли, где чаще всего грабят в Новосибирске — рейтинг районов

Количество зарегистрированных грабежей в 2024 году снизилось более чем на 20% Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Октябрьский район Новосибирска занял первое место в рейтинге районов с наибольшим количеством грабежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС.



В полиции отметили, что с января по апрель 2024 года в Новосибирске число зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 19%.



— Наибольшее количество зафиксировано по территориям Октябрьского, Кировского, Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска, — говорится в сообщении МВД.



В полиции также сообщили, что количество зарегистрированных грабежей в 2024 году снизилось более чем на 20%, по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. При этом на 40% сократилось число уличных грабежей.

