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Криминал эксклюзив В полиции раскрыли, где чаще всего грабят в Новосибирске — рейтинг районов

В полиции раскрыли, где чаще всего грабят в Новосибирске — рейтинг районов

Число уличных грабежей сократилось на 40%

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Количество зарегистрированных грабежей в 2024 году снизилось более чем на 20%

Октябрьский район Новосибирска занял первое место в рейтинге районов с наибольшим количеством грабежей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

В полиции отметили, что с января по апрель 2024 года в Новосибирске число зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 19%.

— Наибольшее количество зафиксировано по территориям Октябрьского, Кировского, Дзержинского и Калининского районов города Новосибирска, — говорится в сообщении МВД.

В полиции также сообщили, что количество зарегистрированных грабежей в 2024 году снизилось более чем на 20%, по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. При этом на 40% сократилось число уличных грабежей.

В конце мае в Новосибирске неизвестные напали на бизнесмена из Китая прямо на дороге. Из бардачка его машины украли 5 миллионов рублей, происшествие попало на видео.

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