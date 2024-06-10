Подсудимые не возражали: обвиняемых в расстреле бизнесмена на Ипподромской отправили в СИЗО до декабря

Подсудимые старательно скрывали свои лица Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











10 июня в Октябрьском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о покушении на жизнь бизнесмена.

Как передал из зала корреспондент НГС, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемых в СИЗО до 30 ноября. Сами подсудимые не возражали.

Мужчины не стали противиться заключению в СИЗО Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На бизнесмена напали в ночь на 15 августа во дворе 25-этажного дома на улице Ипподромской, 8. Мужчина несколько раз выстрелил в сибиряка и скрылся. Стрельба попала на видео.



Киллер подкараулил жертву возле 25-этажки и произвел несколько выстрелов. Какую роль силовики отводят второму фигуранту дела, на данный момент неизвестно Источник: infopro54.ru

Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что у предпринимателя «было четыре выстрела в спину, один — навылет». Потерпевший при этом, по их словам, оставался в сознании, разговаривал с очевидцами. Приехавшая на место ЧП скорая помощь увезла его в больницу. Подробности преступления силовики не разглашают.

