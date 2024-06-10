Подсудимые не возражали: обвиняемых в расстреле бизнесмена на Ипподромской отправили в СИЗО до декабря

10 июня в Октябрьском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о покушении на жизнь бизнесмена.
Как передал из зала корреспондент НГС, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемых в СИЗО до 30 ноября. Сами подсудимые не возражали.
На бизнесмена напали в ночь на 15 августа во дворе 25-этажного дома на улице Ипподромской, 8. Мужчина несколько раз выстрелил в сибиряка и скрылся. Стрельба попала на видео.
Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что у предпринимателя «было четыре выстрела в спину, один — навылет». Потерпевший при этом, по их словам, оставался в сознании, разговаривал с очевидцами. Приехавшая на место ЧП скорая помощь увезла его в больницу. Подробности преступления силовики не разглашают.
Потерпевший — 40-летний Владимир Павлович Ф. Он жив и находится в больнице. Мужчина — уроженец села Барашки Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. По данным сервиса «Контур.Фокус», в Новосибирске есть один предприниматель — полный тезка потерпевшего: до 2019 года у него было зарегистрировано ИП по управлению недвижимостью. Сейчас у него действует аналогичное ИП, но зарегистрированное на Чукотке. По данным источника НГС, пострадавший мог давать деньги в долг под проценты.
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