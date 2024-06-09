Благословление от Ванги, лечение звезд и смерть клиентки: как сложилась жизнь скандального экстрасенса из нулевых

Отсидев положенный срок, экстрасенс решил вернуться к своей «медицинской» карьере Источник: 116.RU

Имя народного целителя Рамиля Гарифуллина гремело по всей России в начале нулевых. В его медицинский центр «Надежда» приезжали пациенты из разных уголков страны в надежде на волшебное излечение. На прием к целителю всегда была большая очередь, а стоимость лечения варьировалась от степени тяжести заболевания. Суммы доходили до нескольких миллионов.

Лечил он, кажется, абсолютно всё — от проблем с пищеварением и простуды до онкологии. Экстрасенс обещал помочь каждому, брался даже за самые безнадежные случаи. Безоговорочная уверенность в своих силах и погубила его карьеру. Подробнее о жизни и карьере Гарифуллина — в нашем видео.

Конец карьере экстрасенса пришел в 2012 году, когда мать одной из его пациенток спустя семь лет попыток всё же смогла привлечь внимание общественности и прокуратуры к его деятельности. Бывший пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Валентина Нурмухаметова пыталась добиться справедливости после смерти своей дочери Альфии, которую Гарифуллин обещал вылечить от рака желудка. За бесполезное лечение свежевыжатыми соками и простыми аптечными БАДами экстрасенс запросил с родных пациентки 2,5 миллиона рублей. Но обещание не сдержал.



На суде Гарифуллин заявил, что в глаза не видел документов о том, что у Альфии Нурмухаметовой была 4-я стадия рака. Также целитель опровергал все заявления потерпевшей по поводу космической суммы лечения, заявил, что полный курс в медицинском центре «Надежда» стоит всего лишь около 1500 рублей.



— Я никого никогда не обманывал и не собираюсь обманывать, — говорил он во время заседания суда. — Когда Нурмухаметова пришла ко мне, я ей сразу сказал, что с онкологическими больными не работаю, тем более с теми, у кого рак 4-й степени, — такое уже никогда не вылечится. Она мне сказала, что дочь постоянно плачет, что ей жить осталось две недели. Попросила хотя бы психологически помочь.



В итоге в 2013 году целителя приговорили к 3 годам колонии общего режима и выплате штрафа в 300 тысяч рублей в пользу государства. Также суд постановил, что целитель должен вернуть Валентине Нурмухаметовой 150 тысяч рублей.