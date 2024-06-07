Маньяк рассказал, как заманивал и убивал абитуриенток — подробности громкого дела из нулевых

В Алтайском крае завершилось расследование дела барнаульского маньяка. Бывший заместитель главы администрации одного из районов Виталий Манишин признался в убийстве 11 девушек . Его причастность подтвердилась при проверке показаний, когда он указал на место, где обнаружили останки ранее неизвестной жертвы.

В начале нулевых Манишин подъезжал к университету на красной «шестерке» и караулил абитуриенток, в надежде завести знакомства для интимных отношений. Завязывая разговор с девушками, Виталий представлялся человеком со связями, способным решить проблему с поступлением. Мужчина сажал их в машину, вывозил в район, насиловал и душил руками, ремнем безопасности или ремнем от брюк. Затем прятал тела недалеко от места убийств и накрывал их ветками.

