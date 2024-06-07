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Криминал Маньяк рассказал, как заманивал и убивал абитуриенток — подробности громкого дела из нулевых

Маньяк рассказал, как заманивал и убивал абитуриенток — подробности громкого дела из нулевых

Экс-чиновник Виталий Манишин признался в убийстве 11 девушек

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В Алтайском крае завершилось расследование дела барнаульского маньяка. Бывший заместитель главы администрации одного из районов Виталий Манишин признался в убийстве 11 девушек. Его причастность подтвердилась при проверке показаний, когда он указал на место, где обнаружили останки ранее неизвестной жертвы.

В начале нулевых Манишин подъезжал к университету на красной «шестерке» и караулил абитуриенток, в надежде завести знакомства для интимных отношений. Завязывая разговор с девушками, Виталий представлялся человеком со связями, способным решить проблему с поступлением. Мужчина сажал их в машину, вывозил в район, насиловал и душил руками, ремнем безопасности или ремнем от брюк. Затем прятал тела недалеко от места убийств и накрывал их ветками.

Сейчас 53-летнего экс-чиновника будут судить по двум уголовным статьям: 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием) и п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление). Дело передано в суд.

С момента первого убийства прошло почти 35 лет. В громком деле, которое уже успело обрасти слухами и превратилось в нечто вроде городского мифа, неожиданный поворот случился в 2023 году. Все подробности расследования — смотрите в коротком видео чуть выше.

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