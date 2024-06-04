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Криминал Высокопоставленный экс-сотрудник ФСБ получил взятку 87 миллионов — его отпустили в зале суда

Высокопоставленный экс-сотрудник ФСБ получил взятку 87 миллионов — его отпустили в зале суда

Дмитрия Фролова освободили из-за истечения срока давности

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Фролова задержали еще в 2019 году

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова по делу о взятке. Его признали виновным в получении взятки в размере 87 млн рублей, лишили воинского звания, приговорили к 6 годам колонии и отпустили в зале суда за истечением срока давности.

— Суд постановил признать Фролова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и освободить от наказания в связи с истечением срока давности, — цитирует ТАСС постановление суда.

По версии следствия, работая в ФСБ, Фролов с 2007 по 2013 год «крышевал» банк «Кредитимпэкс» за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». В 2013 году Крылов уволился из ФСБ, в 2019 году его задержали. В сообщении ЦОС ФСБ утверждалось, что Фолов ушел не сам, а был уволен с военной службы «по компрометирующим обстоятельствам», каким именно — не уточнялось. В рамках того же уголовного дела были задержаны экс-глава 2-го отдела управления «К» Кирилл Черкалин и еще один бывший сотрудник ФСБ Андрей Васильев. Черкалин и Васильев уже получили свои приговоры и в 2021 году оба были освобождены условно-досрочно.

Ранее Фролова также обвиняли в мошенничестве. По версии обвинения, в 2011 году он похитил 490 млн рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг» — инвестора в строительство в Москве. В начале мая это дело прекратили в связи с истечением срока давности.

ПО ТЕМЕ
ФСБ Суд Коррупция Взятки Мошенничество
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