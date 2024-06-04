Завернула в простынь и пакет: в Новосибирске начался суд над матерью, выбросившей ребенка в мороз

В Новосибирске 4 июня начался суд над матерью, которая зимой выбросила ребенка в мусорный бак. Дело рассматривают в Железнодорожном районе.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, 22-летнюю Светлану Баштакову обвиняют в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 15 февраля около 05:00 девушка родила мальчика. Спустя полтора дня она завернула его в простынь и полиэтиленовый пакет, а потом вынесла в мусорный контейнер. Ребенка нашел прохожий, мальчика увезли в больницу.

