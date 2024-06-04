Завернула в простынь и пакет: в Новосибирске начался суд над матерью, выбросившей ребенка в мороз

В Новосибирске 4 июня начался суд над матерью, которая зимой выбросила ребенка в мусорный бак. Дело рассматривают в Железнодорожном районе.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области, 22-летнюю Светлану Баштакову обвиняют в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 15 февраля около 05:00 девушка родила мальчика. Спустя полтора дня она завернула его в простынь и полиэтиленовый пакет, а потом вынесла в мусорный контейнер. Ребенка нашел прохожий, мальчика увезли в больницу.
Светлане Баштаковой в ходе заседания предъявили обвинение, также определен порядок исследования доказательств. По ходатайству прокуратуры срок содержания девушки под стражей продлили до 15 ноября. Дело рассматривают в закрытом режиме.
В день, когда мать выбросила ребенка, был сильный 30-градусный мороз. Младенца обнаружил новосибирец Иван Журавлев, когда вышел проверять колеса своей машины. Хронологию дела НГС собрал в одном материале. Ребенок находится у опекунов в Колыванском районе.
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