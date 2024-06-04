Кому может перейти руководство «Корпорации развития НСО» — Александру Зырянову грозит срок

Татьяна Эссауленко - один из возможных кандидатов на пост главы «Корпорации» Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











Сейчас обязанности руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» временно по доверенности исполняет заместитель генерального директора Вячеслав Родионов. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций корпорации Олеся Гузей.



До самого Родионова не удалось дозвониться, как и до других заместителей директора. Гузей уточнила, что в корпорации пока не приняли кадровых решений и гендиректором остаётся Александр Зырянов, находящийся под следствием.

Источники НГС предполагают, что должность в случае ухода Зырянова может достаться его заму Татьяне Эссауленко — до апреля прошлого года она руководила Краснообском. В разговоре с корреспондентом НГС Эссауленко заявила, что не слышала о решениях, связанных с новыми назначениями.

— Я вам не подскажу, это решение не я принимаю. Честно говоря, я не знаю. Я там работаю, но в данный момент не исполняю обязанности [руководителя], — рассказала собеседница.

Сегодня суд избирает меру пресечения гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Его подозревают во взяточничестве.

В Заельцовский районный суд Новосибирска 4 июня одновременно доставили четверых обвиняемых по громкому коррупционному делу о многомиллионных взятках. Руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и его предполагаемого подельника Александра Гоманова (председатель совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк») подозревают в получении незаконного вознаграждения на 9,5 миллиона от двоих коммерсантов, Артема и Рамиля Муслимова.

На заседании Зырянов намекнул, что дело против него может быть сфабриковано — он заявил, что «один из руководителей области» предлагал ему покинуть должность, чтобы «продвинуть своего протеже».