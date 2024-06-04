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Криминал Дело Зырянова Кому может перейти руководство «Корпорации развития НСО» — Александру Зырянову грозит срок

Кому может перейти руководство «Корпорации развития НСО» — Александру Зырянову грозит срок

Источники НГС предположили, кто может возглавить организацию

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Татьяна Эссауленко - один из возможных кандидатов на пост главы «Корпорации»

Сейчас обязанности руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» временно по доверенности исполняет заместитель генерального директора Вячеслав Родионов. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций корпорации Олеся Гузей.

До самого Родионова не удалось дозвониться, как и до других заместителей директора. Гузей уточнила, что в корпорации пока не приняли кадровых решений и гендиректором остаётся Александр Зырянов, находящийся под следствием.

Источники НГС предполагают, что должность в случае ухода Зырянова может достаться его заму Татьяне Эссауленко — до апреля прошлого года она руководила Краснообском. В разговоре с корреспондентом НГС Эссауленко заявила, что не слышала о решениях, связанных с новыми назначениями.

— Я вам не подскажу, это решение не я принимаю. Честно говоря, я не знаю. Я там работаю, но в данный момент не исполняю обязанности [руководителя], — рассказала собеседница.

Сегодня суд избирает меру пресечения гендиректору АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Его подозревают во взяточничестве.

В Заельцовский районный суд Новосибирска 4 июня одновременно доставили четверых обвиняемых по громкому коррупционному делу о многомиллионных взятках. Руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова и его предполагаемого подельника Александра Гоманова (председатель совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк») подозревают в получении незаконного вознаграждения на 9,5 миллиона от двоих коммерсантов, Артема и Рамиля Муслимова.

На заседании Зырянов намекнул, что дело против него может быть сфабриковано — он заявил, что «один из руководителей области» предлагал ему покинуть должность, чтобы «продвинуть своего протеже».

Подробности уголовного дела Александра Зырянова можно почитать в материале НГС — здесь мы собрали всё, что известно о гендиректоре корпорации и его преследовании. Также накануне силовики задержали начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина — НГС узнал, чем владеет чиновник и с чем связано уголовное дело.

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