«Пусть накажут по полной программе»: брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал о страшном послании сестры

Брат Салтанат Нукеновой не верит в мистику, но и логического объяснения происходящему у него нет Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Те, кто внимательно следил за делом об убийстве Салтанат Нукеновой, которую забил до смерти собственный муж, экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, обратили внимание на то, что в нем есть белые пятна, связанные эзотерикой. Например, показательным выглядит тот факт, что Бишимбаев сразу после происшествия, вместо того чтобы вызывать скорую, звонил знакомой гадалке — выяснить, выживет ли Салтанат. Позже выяснилось, что в деле были и более мистические детали. Об одной из них рассказал брат Нукеновой Айтбек.



— Буквально в ноябре, сразу после похорон Салты, у одной из подруг Салтанат на руке появились стигматы, причем на обеих руках. Она мне скинула, я говорю, может, это аллергическая реакция. Она говорит, нет, никогда такого не было, — рассказал Айтбек в беседе с интервьюером Тимуром Балымбетовым. — У нее на руках появилось подобие шрамов — на загорелой коже белые знаки.



Источник: Timur Balymbetov / youtube.com











Никто не мог понять, что за знаки появились на руках девушки. Даже когда она обратилась к врачам, никто из специалистов не смог помочь ей хотя бы объяснить происхождение шрамов.



— Они не проходили почти полгода. У девушки была истерика. Она сходила к врачу, там тоже не поняли, что это такое, — рассказал Айтбек.



Источник: Timur Balymbetov / youtube.com











В результате, бросив все попытки найти хоть какое-то логическое объяснение появлению непонятным знакам, подруга Салтанат обратилась к провидице.



— И та ей сказала, что это рунические знаки потустороннего мира. И что это буквы — «ПНГПП». И что это послание от Салтанат, — говорит Айтбек. — Она дала расшифровку даже каким-то там своим волшебным образом: «Пусть накажут говно по полной программе». Это могла быть Салтина фраза. Мы всей семьей реально в это верим. Что это было какое-то ее послание.

