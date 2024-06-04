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Криминал Смерть Салтанат Нукеновой подробности «Пусть накажут по полной программе»: брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал о страшном послании сестры

«Пусть накажут по полной программе»: брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал о страшном послании сестры

На руках подруги девушки появились стигматы, и скептики не могут найти им объяснения

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Брат Салтанат Нукеновой не верит в мистику, но и логического объяснения происходящему у него нет

Те, кто внимательно следил за делом об убийстве Салтанат Нукеновой, которую забил до смерти собственный муж, экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, обратили внимание на то, что в нем есть белые пятна, связанные эзотерикой. Например, показательным выглядит тот факт, что Бишимбаев сразу после происшествия, вместо того чтобы вызывать скорую, звонил знакомой гадалке — выяснить, выживет ли Салтанат. Позже выяснилось, что в деле были и более мистические детали. Об одной из них рассказал брат Нукеновой Айтбек.

— Буквально в ноябре, сразу после похорон Салты, у одной из подруг Салтанат на руке появились стигматы, причем на обеих руках. Она мне скинула, я говорю, может, это аллергическая реакция. Она говорит, нет, никогда такого не было, — рассказал Айтбек в беседе с интервьюером Тимуром Балымбетовым. — У нее на руках появилось подобие шрамов — на загорелой коже белые знаки.

Никто не мог понять, что за знаки появились на руках девушки. Даже когда она обратилась к врачам, никто из специалистов не смог помочь ей хотя бы объяснить происхождение шрамов.

— Они не проходили почти полгода. У девушки была истерика. Она сходила к врачу, там тоже не поняли, что это такое, — рассказал Айтбек.

В результате, бросив все попытки найти хоть какое-то логическое объяснение появлению непонятным знакам, подруга Салтанат обратилась к провидице.

— И та ей сказала, что это рунические знаки потустороннего мира. И что это буквы — «ПНГПП». И что это послание от Салтанат, — говорит Айтбек. — Она дала расшифровку даже каким-то там своим волшебным образом: «Пусть накажут говно по полной программе». Это могла быть Салтина фраза. Мы всей семьей реально в это верим. Что это было какое-то ее послание.

Айтбек признается, что в этой фразе он четко слышал голос сестры, и что такие фразы были вполне в духе Салтанат. Сам он называет себя скептиком и всегда ищет логическое объяснение всему происходящему, однако не может объяснить ни как появились странные знаки, ни почему они исчезли вскоре после того, как Бишимбаеву вынесли приговор.

ПО ТЕМЕ
Салтанат Нукенова Казахстан Куандык Бишимбаев Дело Бишимбаева Приговор Суд Мистика Семья Убийство
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