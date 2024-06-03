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Криминал Экс-главе службы безопасности новосибирского музея дали срок — его задержали спустя 13 лет после убийства экс-милиционера

Экс-главе службы безопасности новосибирского музея дали срок — его задержали спустя 13 лет после убийства экс-милиционера

Бывшего силовика убили в 2010 году из пистолета с глушителем, а его труп сожгли

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Исполнителями убийства считаются три человека

Братский городской суд вынес приговор бывшему начальнику службы безопасности Новосибирского художественного музея, который обвинялся в заказном убийстве экс-милиционера. Силовика убили в городе Братске

Само убийство, как сообщало Иркутское управление Следственного комитета, было совершено в 2010 году. Милиционера застрелили из пистолета с глушителем, его труп и автомобиль, на котором он передвигался, сожгли. В дальнейшем стало известно, что убийство носило заказной характер.

В апреле 2023 года силовики установили организатора преступления и вероятных исполнителей. Заказчиком оказался Игорь Абанин, его объявили в федеральный розыск. Исполнителями были трое мужчин в возрасте от 53 до 55 лет — их задержали в Иркутске, Братске и Новосибирске.

В нашем городе был задержан один из исполнителей, который устроился работать начальником службы безопасности государственного художественного музея — Николай П. Задержание произошло спустя 13 лет после совершенного преступления.

Как пишет ИА «ТК Город» со ссылкой на данные приговора, мужчина лично не стрелял в силовика, но был соучастником убийства. Николай П. рассказал, что знал будущую жертву, поскольку ранее служил с ним в органах внутренних дел. Какое-то время за экс-милиционером следили, изучали маршруты его передвижения, чтобы определить лучшее место для совершения убийства.

В июне 2010 года трое мужчин остановили машину экс-милиционера, открыли дверь с водительской стороны. Один из подельников прижал потерпевшего коленом и несколько раз выстрелил ему в грудь из пистолета с глушителем. От пуль бывший сотрудник правоохранительных органов скончался на месте.

В задачу осужденного Николая П. входило следить за обстановкой в момент совершения преступления — если жертва начнет оказывать сопротивление. За убийство исполнители получили по 1,5 миллиона рублей.

На суде Николай П. признал вину и участвовал в изобличении других участников преступления. Суд назначил ему 9 лет в колонии строгого режима. Приговор осужденный оспаривать не стал.

Ранее НГС рассказывал, как в Новосибирской области спустя 13 лет следователи нашли свидетеля пропажи 15-летней девочки.

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Новосибирск Иркутская область Убийство МВД Суд
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