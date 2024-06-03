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Криминал эксклюзив Три десятка новосибирцев не получили технику у «Топаз Маркета» — директор назвал дату возврата денег

Три десятка новосибирцев не получили технику у «Топаз Маркета» — директор назвал дату возврата денег

Магазин компании официально закрылся для покупателей 8 апреля

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Из 33 клиентов компании свои средства за оплаченные смартфоны удалось вернуть лишь пятерым

Директор компании ООО «Торговая сеть Топаз» Владимир Гилевич, от которого три десятка новосибирцев не могут получить заказанную технику, рассказал, что намеревается рассчитаться со всеми клиентами до конца года. В редакцию НГС поступило официальное письмо от предпринимателя.

В конце апреля редакция НГС рассказывал историю клиентов магазина «Топаз Маркет», которые не получили возврат денег за оплаченные смартфоны, игровые приставки и другие умные устройства. Из 33 клиентов лишь пятерым удалось добиться возврата средств. Сам Владимир Гилевич в письме в редакцию обещал предоставить всю информацию о судьбе денег клиентов за оплаченную технику в срок до 3 июня 2024 года.

Теперь Владимир Гилевич сообщил, что проблемы с поставкой техники у компании возникли из-за переноса деятельности ООО «Торговая сеть Топаз» из Новосибирска в Москву, что вызвало нарушения логистических связей и, как следствие, срыв сроков по договорам на поставку заказанной техники. В настоящее время компания предложила клиентам варианты урегулировать претензии — либо вернуть предоплату, либо все же поставить технику.

Сейчас, как пишет Владимир Гилевич, ООО «Торговая сеть Топаз» устранила проблемы с логистикой и производит части клиентов возврат средств за заказанную технику. Полностью рассчитаться с покупателями ООО «Торговая сеть Топаз» намерена до конца финансового года — то есть до 31 декабря 2024 года.

В Новосибирске у ООО «Торговая сеть Топаз» был магазин под вывеской «Телебум», который располагался на Красном проспекте. Оказалось, что полный тезка Владимира Гилевича с тем же ИНН ранее был судим за мошенничество в Сочи.

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