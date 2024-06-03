Три десятка новосибирцев не получили технику у «Топаз Маркета» — директор назвал дату возврата денег

Из 33 клиентов компании свои средства за оплаченные смартфоны удалось вернуть лишь пятерым Источник: Степан Иванов











Директор компании ООО «Торговая сеть Топаз» Владимир Гилевич, от которого три десятка новосибирцев не могут получить заказанную технику, рассказал, что намеревается рассчитаться со всеми клиентами до конца года. В редакцию НГС поступило официальное письмо от предпринимателя.



В конце апреля редакция НГС рассказывал историю клиентов магазина «Топаз Маркет», которые не получили возврат денег за оплаченные смартфоны, игровые приставки и другие умные устройства. Из 33 клиентов лишь пятерым удалось добиться возврата средств. Сам Владимир Гилевич в письме в редакцию обещал предоставить всю информацию о судьбе денег клиентов за оплаченную технику в срок до 3 июня 2024 года.



Теперь Владимир Гилевич сообщил, что проблемы с поставкой техники у компании возникли из-за переноса деятельности ООО «Торговая сеть Топаз» из Новосибирска в Москву, что вызвало нарушения логистических связей и, как следствие, срыв сроков по договорам на поставку заказанной техники. В настоящее время компания предложила клиентам варианты урегулировать претензии — либо вернуть предоплату, либо все же поставить технику.



Сейчас, как пишет Владимир Гилевич, ООО «Торговая сеть Топаз» устранила проблемы с логистикой и производит части клиентов возврат средств за заказанную технику. Полностью рассчитаться с покупателями ООО «Торговая сеть Топаз» намерена до конца финансового года — то есть до 31 декабря 2024 года.

