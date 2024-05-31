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Криминал Сибирячка, которая спустила младенца в погреб, предстанет перед судом

Сибирячка, которая спустила младенца в погреб, предстанет перед судом

Женщину обвиняют в убийстве ребенка

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Ранее стало известно, что ребенок родился в период с 25 по 26 февраля 2024 года

Дело в отношении жительницы Болотнинского района Новосибирской области, которая обвиняется в убийстве своего ребенка, направили в суд. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК региона.

Ранее НГС уже рассказывал, что сибирячка спустила в погреб младенца в ведре. Следователи выяснили, что младенец, чье тело обнаружили в доме в марте 2024 года, родился живым. На обвиняемую завели дело по части 1 статьи 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Суд арестовывал мать.

В региональном СУ СК отмечают, что завершилось расследование уголовного дела.

— Прокурор Болотнинского района утвердил обвинительное заключение по делу в отношении 34-летней местной жительницы. Направлено в суд для рассмотрения, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

До этого, в 2020 году мать ребенка уже пыталась избавиться от новорожденной дочки — завернула ее в одеяло и оставила на остановке, но малышка выжила.

Ранее в Новосибирске умерла двухмесячная девочка — в избиении обвинили ее 19-летнюю мать.

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