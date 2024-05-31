Встречали жена и журналисты. Игоря Украинцев привели на заседание суда — фото из коридора

Депутата привели в наручниках. Он успел сказать жене, что всё будет хорошо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Центральный районный суд привезли депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева. Сегодня ему будут избирать меру пресечения по обвинению во взятке. В коридоре суда собралась группа поддержки, в том числе глава ГК «Поляков» Илья Поляков, с которым работал депутат, передают из суда корреспонденты НГС.



Игоря Украинцева привели в наручниках. Он успел сказать встревоженной жене, что всё будет хорошо, и попросил ее не переживать. Также на заседание приехали и журналисты.

Как сообщали в прокуратуре Новосибирской области, предполагается, что деньги депутат получал с сентября 2022 года по январь 2023 года.



— По версии следствия он лично получал взятку в виде денег в общей сумме свыше 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации за общее покровительство, выражающееся в лоббировании интересов руководителя и организации при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов, — объяснили в прокуратуре.

Источники НГС сообщают, что заявление на него написал застройщик и его бывший приятель Игорь Белокобыльский.