Следствие просило домашний арест: суд избрал меру пресечения начальнику участковых в Татарске

О возбуждении уголовного дела стало известно 28 мая Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











В Новосибирской области суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых и по делам несовершеннолетних (ОУУП и ПДН) МО МВД России «Татарский» Сергею Манакову. Об этом заявили в пресс-службе районного суда.

Выяснилось, что следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Манакова. Вместе с тем 29 мая Татарский районный суд отказал в его удовлетворении.

— Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал Манакову С., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. е ч. 3 ст. 286 УК РФ, меру пресечения в виде запрета определенных действий по 27.07.2024 года, включительно, — сказано в сообщении.



О каких именно действиях идет речь, в суде не уточнили. Постановление не вступило в законную силу.



О том, что в отношении Сергея Манакова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, стало известно 28 мая. Как сообщил источник НГС, его обвинили в сокрытии преступления, связанного с проведением нелегальных азартных игр.