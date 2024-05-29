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Криминал Следствие просило домашний арест: суд избрал меру пресечения начальнику участковых в Татарске

Следствие просило домашний арест: суд избрал меру пресечения начальнику участковых в Татарске

Его обвиняют в превышении должностных полномочий

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О возбуждении уголовного дела стало известно 28 мая

В Новосибирской области суд избрал меру пресечения начальнику отдела участковых и по делам несовершеннолетних (ОУУП и ПДН) МО МВД России «Татарский» Сергею Манакову. Об этом заявили в пресс-службе районного суда.

Выяснилось, что следствие подало ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Манакова. Вместе с тем 29 мая Татарский районный суд отказал в его удовлетворении.

— Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал Манакову С., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. е ч. 3 ст. 286 УК РФ, меру пресечения в виде запрета определенных действий по 27.07.2024 года, включительно, — сказано в сообщении.

О каких именно действиях идет речь, в суде не уточнили. Постановление не вступило в законную силу.

О том, что в отношении Сергея Манакова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий, стало известно 28 мая. Как сообщил источник НГС, его обвинили в сокрытии преступления, связанного с проведением нелегальных азартных игр.

В конце мая в Новосибирске на руководителя частного военно-спортивного центра завели уголовное дело. Это произошло после того, как мать одного из воспитанников обвинила его в избиении сына.

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