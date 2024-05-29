Высокие потолки и бассейн: силовики показали дом главы МУП «САХ» — смотрим, что скрывается за забором

В Новосибирске силовики показали, как выглядит дом задержанного директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Муниципальный служащий попал в СИЗО по обвинению в присвоении бюджетных средств.
Оперативное видео оказалось в распоряжении НГС. На кадрах видно, как силовики заходят на частную территорию, которая скрыта от посторонних глаз забором. Немного пройдя по улице, они попадают в просторный дом — на входе можно заметить, что он выполнен в светло-бежевых тонах.
На видео запечатлены несколько комнат дома, в том числе обеденная зона и бассейн.
Директора МУП «Спецавтохозяйство» задержали утром 1 апреля. Через несколько дней выяснилось, что руководителя предприятия обвиняют в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — на время расследования его на два месяца отправили в СИЗО.
Муниципальный служащий обвиняется в присвоении и растрате из бюджета суммы в 8,6 млн рублей. Как сообщил источник НГС со ссылкой на версию следствия, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на гражданскую супругу.
В распоряжении МУП есть своя техника, но директор нанял ее со стороны и перевел на счета ИП более 8 миллионов рублей. По бумагам работа была выполнена, на самом деле, уверены силовики, машины даже не выезжали из гаража. Отметим, гражданскую супругу Зыкова отпустили под подписку о невыезде.