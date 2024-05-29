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Криминал «В Омск ездили гулять, отдыхать»: банда из Новосибирска устроила налет на случайных посетителей кафе в соседнем городе

«В Омск ездили гулять, отдыхать»: банда из Новосибирска устроила налет на случайных посетителей кафе в соседнем городе

Под подозрение попали четверо человек

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Инцидент произошел в Омске

В Новосибирске силовики задержали четырех человек по подозрению в кражах и грабежах. Об этом сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Задержанными оказались граждане в возрасте от 17 до 31 года, в том числе иностранец. По версии полиции, они отправились в Омск по предложению старшего из товарищей. Ночью они поехали в круглосуточное кафе на проспекте Комарова, и на улице, вблизи заведения, заметили пьяного мужчину — он садился в такси.

— Сообщники проследовали за извозчиком и, когда клиент покинул автомобиль, напали на него. Распылив содержимое перцового баллончика в лицо, они забрали у гражданина телефон и банковскую карту, заставив при этом сообщить пароль от неё, — объяснили полицейские.

В результате налетчики сняли со счета мужчины 90 тысяч рублей, а затем вернулись к заведению: двое из них зашли внутрь, а другие остались ждать в машине. Позже из кафе вышла девушка — подельники проследовали за ней, напали и отобрали сотовый телефон.

— Находившийся в баре криминальный дуэт в это время похитил гаджет, который один из клиентов заведения обронил. Также они забрали у спящего мужчины мобильник, паспорт и банковские карты, — сообщили в МВД.

Сообщники вернулись в машину и изучили свои «находки». Выяснилось, что смартфон уснувшего мужчины не имел пароль — они зашли в приложение банка, сменили пин-код и сняли со счетов порядка 16 тысяч рублей. Позже компания решила вернуться в родной город.

— В Омск съездили гулять, отдыхать... — начал свой рассказ один из задержанных

Подозреваемых задержали по местам проживания в Новосибирске при проведении оперативно-розыскных мероприятий омские и новосибирские полицейские. На тот момент они уже успели распорядиться похищенным по собственному усмотрению.

В результате полицейские возбудили два уголовных дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 (Грабеж), ещё три по п. «г» ч. 3 ст. 158 (Кража) УК РФ. Материалы дел объединены в одно производство и переданы в Следственный комитет.

Накануне стало известно, что силовики пресекли хищение бюджетных денег, выделенных по программе «Пушкинская карта». Обвиняемыми в мошенничестве стали двое новосибирцев.

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Уголовное дело Грабеж Кража Задержали Полиция Новосибирск
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