«Похищено около 30 млн»: силовики выяснили, почему горит свалка у Хилка, — пожары связали с громким уголовным делом

Горящая свалка у Хилокского рынка — регулярное явление Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Регулярные пожары на мусорном полигоне «Левобережный» могут быть связаны с некачественным обслуживанием свалки со стороны муниципального «Спецавтохозяйства», сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. В частности, силовики возлагают ответственность на руководителя предприятия Андрея Зыкова, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по обвинению в крупных растратах (ч.4 ст.160 УК РФ).

— Речь идёт об отсыпке свалки на улице Малыгина грунтом, что в свою очередь должно предотвращать возможные возгорания мусора. По документам грунт ввозили на свалку машинами, а по факту — нет. По версии следствия, таким образом было похищено около 30 млн рублей бюджетных денег, — отметил собеседник.

Глава МУП «САХ» Андрей Зыков сегодня находится в следственном изоляторе Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Главу муниципального «Спецавтохозяйства» (МУП «САХ») Андрея Зыкова задержали 1 апреля 2024 года. Его обвинили в выводе бюджетных миллионов через сторонние ИП. На сегодняшний день в уголовном деле Зыкова описаны три преступных эпизода, два из которых связаны с его сожительницей и сотрудницей МУП «САХ» Натальей Турок.

По версии следствия, в 2023 году Зыков заключил несколько договоров с ИП Турок Н.В. на перевозку грунта, зная, что у сожительницы нет никакой техники — ни в собственности, ни в аренде, ни в лизинге. Не выполнив условия по соглашению, ИП Турок Н.В., тем не менее, получила от МУП «САХ» в общей сложности 18,4 млн рублей. Ещё 9,9 млн рублей со счетов муниципального предприятия были выведены аналогичным способом через ИП сестры Натальи Турок, считают следователи.



Расследование дела продолжается.