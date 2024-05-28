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Криминал «Жигули» жалко: новосибирцы угнали и подожгли авто — фото выгоревшей машины

«Жигули» жалко: новосибирцы угнали и подожгли авто — фото выгоревшей машины

Подозреваемые скрылись с места

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Машину вряд ли получится восстановить

Трех 18-летних жителей Новосибирска заподозрили в угоне и поджоге машины. Их задержала полиция.

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Сообщение о возгорании автомобиля поступило 25 мая в отдел полиции в Краснообске. На месте удалось выяснить, что машину подожгли. Полицейские установили и задержали трех подозреваемых в преступлении, ими оказались жители Советского района.

— Выяснилось, что накануне злоумышленники совершили угон ВАЗа с территории Советского района Новосибирска, проследовали на нем в Новосибирский район, после чего совершили поджог транспортного средства и скрылись, — сообщили в региональном МВД.

«Жигули» нашли в новосибирском районе

Полиция возбудила уголовные дела за незаконное завладение автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и умышленное уничтожение или повреждение имущества (167 УК РФ).

Накануне стало известно, что в Новосибирской области житель Алтайского края угнали автомобиль. Он сделал это, чтобы помириться с женой.

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Краснообск Советский район Угон Поджог машины
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