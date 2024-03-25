Почти у всех — жены и дети. Как выглядят обвиняемые в теракте в Crocus City Hall: фото и видео

В Москве арестовали четырех мужчин, которых обвиняют в организации теракта Crocus City Hall Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня, 24 марта, в Москве в Басманном суде рассмотрели ходатайство следователя СК России об аресте четырех мужчин, обвиняемых в организации теракта в Crocus City Hall два дня назад.



MSK1.RU рассказывает, что о них известно и публикуем их фото.

Далерджон Мирзоев

Первым, кому избрали меру пресечения, был 32-летний Далерджон Мирзоев. Из материалов дела известно, что он — уроженец Таджикистана. Временная регистрация у него истекла три месяца назад и была сделана в Новосибирске. У обвиняемого четверо детей: 2017, 2018 и двойняшки 2021 года рождения.

— Его завели головой вниз, очень быстро. В зале суда он просто сидит, ничего не говорит. Когда журналисты снимали, он опустил голову. Охраняет его конвой в масках ФСБ. Взгляд пустой, а сам он хрипит, — сообщает корреспондент MSK1.RU.

32-летний Далерджон Мирзоев Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На суде Далерджон не мог самостоятельно изъясняться по-русски, для него пригласили переводчика. Мужчине предъявили обвинение в теракте в составе группы лиц — он полностью ее признал. Боевика арестовали на 1 месяц и 28 дней. Он пробудет содержаться в Следственном изоляторе, как минимум, до 22 мая.



Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Саидакрами Рачабализоду Муродали

Вторым, кого завели в зал суда, был 30-летний Саидакрами Рачабализоду Муродали. У него перемотано бинтами ухо, на подбородке видны следы крови. Мужчина женат, у него есть ребенок. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное средней образование.

30-летний Саидакрами Рачабализоду Муродали Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Где зарегистрирован в России, Муродали не помнит. По данным следствия, он с 6 марта находился в России в нарушение закона — без миграционного учета по месту пребывания. В 2018 году он привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания и выдворялся за пределы РФ.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как передает корреспондент MSK1.RU из зала суда, мужчина изъясняется на таджикском, и ему предоставили переводчика. Он неразборчиво отвечает на вопросы судьи.



Как и его сообщник, мужчина признал свою вину. Саидакрами Рачабализоду Муродали арестовали на 1 месяц и 28 дней, до 22 мая.

Фариддуни Шамсутдин

25-летний Фарриддуни Шамсутдин Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Третьим судили 25-летнего Фарриддуни Шамсутдина. Он женат, и у него есть восьмимесячный ребенок. Мужчина родился в таджикском городе Гиссар. В Россию приехал в первый раз. Шамсутдин прописан в Красногорске, где два дня назад прогремел теракт. Мужчина был трудоустроен и работал разнорабочим. Ранее не был судим.



— Он, в целом, в отличие от предыдущих понимает русский язык и отвечает на вопросы. Помощь переводчика потребовалась лишь, когда спрашивали о ребенке, — поделился подробностями из зала суда наш корреспондент.

Фарриддуни также признал вину и был заключен под стражу до 22 мая 2024 года.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович

Четвертого обвиняемого ввезли в зал суда на инвалидной коляске, его сопровождали врачи. Во время задержания 19-летний Файзов оказывал сопротивление — стрелял в силовиков на границе Украины и Брянской области, поэтому получил травму глаза. Ему сделали операцию.

— Он лежит и изредка открывает глаза. На тело накинут операционный халат, на нем катетер и мочеприемник. Он скорее не говорит, а просто издает звуки, — сообщает корреспондент MSK1.RU

Следствие также предоставило ему переводчика.

19-летний Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У Файзова нет жены и детей. Он закончил только школу и временно не работает. Зарегистрирован в России в Ивнаово, где стриг людей в местном барбершопе.

Аналогичный приговор вынесли и ему.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы «Пикник» несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, при теракте пострадали 152 человека, погибли 137. На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями.



Ранее мы публиковали кадры задержания боевиков. Всю актуальную информацию о суде над обвиняемыми в теракте в Крокусе мы публикуем в нашей онлайн-хронике.